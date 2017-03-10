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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29037609/
10 марта 2017, 20:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: У Домрачевой всегда будет возможность поработать с норвежками

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал возможное сотрудничество своей жены Дарьи Домрачевой с его соотечественницами при подготовке к Олимпийским играм—2018.

Норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален прокомментировал возможное сотрудничество своей жены Дарьи Домрачевой с его соотечественницами при подготовке к Олимпийским играм—2018. Увеличить
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«С практической точки зрения в этом есть положительные стороны. Но это будет зависеть от того, как Дарья впишется в норвежскую систему подготовки. Её система тренировки очень отличается от системы норвежских спортсменок. Это различные подготовительные философии, и не уверен, что Дарья превосходно впишется. Да и нет гарантий, что ей от этого будет польза. Она пробовала многие системы тренировок, но больших успехов добилась с теми, которые использует в последние годы. Может быть, Дарья попробует другие методики.

В любом случае этой весной мы должны обдумать все варианты и решить, что будем делать в предолимпийском сезоне. Как бы то ни было, у Дарьи всегда будет возможность поработать с норвежскими девушками», — приводит слова Бьорндалена VG.
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