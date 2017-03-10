Малышко упустил последний шанс
Мужским спринтом стартовал предпоследний этап Кубка мира в Контиолахти. Свою очередную победу одержал Мартен Фуркад. Россияне провалили гонку.
ФУРКАД ПЕРЕПЛЮНУЛ БЬОРНДАЛЕНА
Вопрос по поводу судьбы Большого хрустального глобуса в этом сезоне стоял лишь из вежливости к остальным спортсменам. Мартен Фуркад на голову сильнее всех и если обыграть на отдельно взятом старте его возможно, то тягаться с ним в стабильности пока невозможно.
По победам в общем зачете Кубка мира Фуркад уже сравнялся с великим Оле Эйнаром Бьорндаленом — у обоих спортсменов их по шесть. И сложно представить, что
Несмотря на очередной успех, Фуркад в этот день был неидеален. Мартен единожды промазал на стойке, и вплоть до самого последнего момента было непонятно, сумеет ли он опередить Ондржея Моравца на финише. В итоге Фуркад вырвал у чеха
ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА ШИПУЛИНА
Что касается наших спортсменов, то гонка не получилась ни у кого. По привычке ждали хорошего выступления от Шипулина.
Увы, уже на первой стрельбе Шипулин допустил свой фирменный один промах. При этом бежал Антон довольно быстро и надежды даже на призовое место после лежки сохранял. Однако два штрафных круга после стойки лишили его и болельщиков всяческих иллюзий. Спринт в этом году у россиянина совсем не идет: 24 место в Оберхофе, 23-е в Рупольдинге, 21-е в Хохфильцене, 23-е в Пхенчхане и вот теперь 29-е в Контиолахти.
При этом в преследовании Шипулин всегда преображается, поэтому в субботу от него можно ожидать всего, включая призового места. Да и вторую позицию в общем зачете Антон едва ли упустит. Ближайший преследователь Симон Шемп пропускает финский этап
ЛАПШИН ОБЫГРАЛ ВСЕХ РОССИЯН
Блестяще отстрелялся на первой стрельбе Евгений Гараничев, после чего забрезжила надежда о его первом личном подиуме в сезоне. Увы, Гараничев взял плохой пример с Шипулина — и тоже допустил два промаха на стойке. Потом тот же трюк повторил Максим Цветков.
Неплохо смотрелся Матвей Елисеев, который не ездил в Корею и, по идее, не должен сейчас испытывать сложностей с реакклиматизацией. Все было нормально до последнего круга. А вот на нем россиянин откровенно встал, проиграв, например, Йоханнесу Бе почти полминуты. Антону Бабикову было еще тяжелее. С «нулем» он стал… 38-м. Это вообще ни в какие рамки не лезет.
Обыграл всех россиян Тимофей Лапшин. И это не смешно. Получивший, наконец, корейское гражданство спортсмен, последний раз личную гонку в Кубке мира бежал в декабре 2015-го. И сегодня он даже с промахом стал 18-м.
Совершенно непонятно, что сейчас происходит с российской командой. Если на чемпионате мира наши спортсмены выступили нормально, то после него практически все разом развалились. Ни у одной из сборных подобного регресса нет и близко. Чем можно объяснить столь стремительное падение уровня результатов, сказать сложно. Гораздо страшнее, что это, судя по всему, является абсолютной загадкой и для нашего тренерского штаба. Происходящее с российской командой, очевидно, бесконтрольно. Такое ощущение, что после чемпионата мира все выдохнули и махнули на заключительную часть сезона рукой. Поводов для оптимизма в преддверии олимпийского сезона это, увы, не добавляет.
ГДЕ МАЛЫШКО БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ?
Отдельная история — выступление в Контиолахти Дмитрия Малышко. 29-летний спортсмен не блистал в Кубке IBU на фоне остальных россиян, но вопреки всякой логике шанс выступить в Кубке мира дали именно ему.
— Если он плохо выступит сейчас — уйдет на самостоятельную подготовку, — пообещал в телеэфире президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Будет готовиться за деньги регионов или за счет спонсоров, которые у него есть, для того, чтобы попасть в команду на общих основаниях.
Дмитрий сегодня с четырьмя промахами стал 94-м. Почти 20 секунд он проиграл греку Ангелису Апостолосу. И это, судя по всему, шах и мат со стороны олимпийского чемпиона всяким шансам его на попадание в национальную команду на следующий сезон. При этом Малышко грех жаловаться на тренерский штаб — ему давали много шансов. Возможно, сегодня был последний. Такие выступления — это перебор. И 97-й стартовый номер тут не причем. Тимофей Лапшин уходил в гонку 80-м.
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|10.03.2017 16:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.17,0
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+0,6
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+09,4
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+12,1
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+22,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+23,0
|7
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+25,1
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+30,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+42,0
|10
|Михаэль Реш
|Бельгия
|+42,3
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