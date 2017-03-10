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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036798/
10 марта 2017, 19:28 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Малышко упустил последний шанс

Мужским спринтом стартовал предпоследний этап Кубка мира в Контиолахти. Свою очередную победу одержал Мартен Фуркад. Россияне провалили гонку.

ФУРКАД ПЕРЕПЛЮНУЛ БЬОРНДАЛЕНА

Вопрос по поводу судьбы Большого хрустального глобуса в этом сезоне стоял лишь из вежливости к остальным спортсменам. Мартен Фуркад на голову сильнее всех и если обыграть на отдельно взятом старте его возможно, то тягаться с ним в стабильности пока невозможно.

По победам в общем зачете Кубка мира Фуркад уже сравнялся с великим Оле Эйнаром Бьорндаленом — у обоих спортсменов их по шесть. И сложно представить, что кто-то сможет остановить Мартена в следующем сезоне. Но это дело будущего. Зато уже сейчас можно констатировать, что один из рекордов француз у норвежца уже отобрал. В своем лучше сезоне Оле Эйнар сумел одержать 12 побед. У Мартена с учетом нынешней виктории в спринте — уже 13. В 22 гонках! И сезон еще не закончен. Хотя не факт, что Фуркад поедет на заключительный этап Кубка мира в Холменколлен.

Несмотря на очередной успех, Фуркад в этот день был неидеален. Мартен единожды промазал на стойке, и вплоть до самого последнего момента было непонятно, сумеет ли он опередить Ондржея Моравца на финише. В итоге Фуркад вырвал у чеха каких-то 0,6. Ничтожная для 10 км разница! Но в подобных ситуациях преимущество практически всегда оказывается на стороне француза и это, конечно, не везение, а то самое мастерство.

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА ШИПУЛИНА

Что касается наших спортсменов, то гонка не получилась ни у кого. По привычке ждали хорошего выступления от Шипулина. Все-таки он единственный из россиянин, кто в этом сезоне еще за что-то борется. Антон на данный момент второй в общем зачете Кубка мира. Можно сказать, первый после Фуркада. И эту позицию обязательно нужно удерживать.

Увы, уже на первой стрельбе Шипулин допустил свой фирменный один промах. При этом бежал Антон довольно быстро и надежды даже на призовое место после лежки сохранял. Однако два штрафных круга после стойки лишили его и болельщиков всяческих иллюзий. Спринт в этом году у россиянина совсем не идет: 24 место в Оберхофе, 23-е в Рупольдинге, 21-е в Хохфильцене, 23-е в Пхенчхане и вот теперь 29-е в Контиолахти.

При этом в преследовании Шипулин всегда преображается, поэтому в субботу от него можно ожидать всего, включая призового места. Да и вторую позицию в общем зачете Антон едва ли упустит. Ближайший преследователь Симон Шемп пропускает финский этап из-за болезни, а отрыв от Йоханнеса Бе составляет более 100 очков.

ЛАПШИН ОБЫГРАЛ ВСЕХ РОССИЯН

Блестяще отстрелялся на первой стрельбе Евгений Гараничев, после чего забрезжила надежда о его первом личном подиуме в сезоне. Увы, Гараничев взял плохой пример с Шипулина — и тоже допустил два промаха на стойке. Потом тот же трюк повторил Максим Цветков.

Неплохо смотрелся Матвей Елисеев, который не ездил в Корею и, по идее, не должен сейчас испытывать сложностей с реакклиматизацией. Все было нормально до последнего круга. А вот на нем россиянин откровенно встал, проиграв, например, Йоханнесу Бе почти полминуты. Антону Бабикову было еще тяжелее. С «нулем» он стал… 38-м. Это вообще ни в какие рамки не лезет.

Обыграл всех россиян Тимофей Лапшин. И это не смешно. Получивший, наконец, корейское гражданство спортсмен, последний раз личную гонку в Кубке мира бежал в декабре 2015-го. И сегодня он даже с промахом стал 18-м.

Совершенно непонятно, что сейчас происходит с российской командой. Если на чемпионате мира наши спортсмены выступили нормально, то после него практически все разом развалились. Ни у одной из сборных подобного регресса нет и близко. Чем можно объяснить столь стремительное падение уровня результатов, сказать сложно. Гораздо страшнее, что это, судя по всему, является абсолютной загадкой и для нашего тренерского штаба. Происходящее с российской командой, очевидно, бесконтрольно. Такое ощущение, что после чемпионата мира все выдохнули и махнули на заключительную часть сезона рукой. Поводов для оптимизма в преддверии олимпийского сезона это, увы, не добавляет.

ГДЕ МАЛЫШКО БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ?

Отдельная история — выступление в Контиолахти Дмитрия Малышко. 29-летний спортсмен не блистал в Кубке IBU на фоне остальных россиян, но вопреки всякой логике шанс выступить в Кубке мира дали именно ему.

— Если он плохо выступит сейчас — уйдет на самостоятельную подготовку, — пообещал в телеэфире президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Будет готовиться за деньги регионов или за счет спонсоров, которые у него есть, для того, чтобы попасть в команду на общих основаниях.

Дмитрий сегодня с четырьмя промахами стал 94-м. Почти 20 секунд он проиграл греку Ангелису Апостолосу. И это, судя по всему, шах и мат со стороны олимпийского чемпиона всяким шансам его на попадание в национальную команду на следующий сезон. При этом Малышко грех жаловаться на тренерский штаб — ему давали много шансов. Возможно, сегодня был последний. Такие выступления — это перебор. И 97-й стартовый номер тут не причем. Тимофей Лапшин уходил в гонку 80-м.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
10.03.2017 16:30 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.17,0
2 Ондржей Моравец Чехия +0,6
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +09,4
4 Йоханнес Бе Норвегия +12,1
5 Арнд Пайффер Германия +22,3
6 Симон Эдер Австрия +23,0
7 Андрей Расторгуев Латвия +25,1
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +30,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +42,0
10 Михаэль Реш Бельгия +42,3
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