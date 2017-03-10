Малышко упустил последний шанс

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ФУРКАД ПЕРЕПЛЮНУЛ БЬОРНДАЛЕНА

Вопрос по поводу судьбы Большого хрустального глобуса в этом сезоне стоял лишь из вежливости к остальным спортсменам. Мартен Фуркад на голову сильнее всех и если обыграть на отдельно взятом старте его возможно, то тягаться с ним в стабильности пока невозможно.

По победам в общем зачете Кубка мира Фуркад уже сравнялся с великим Оле Эйнаром Бьорндаленом — у обоих спортсменов их по шесть. И сложно представить, что кто-то сможет остановить Мартена в следующем сезоне. Но это дело будущего. Зато уже сейчас можно констатировать, что один из рекордов француз у норвежца уже отобрал. В своем лучше сезоне Оле Эйнар сумел одержать 12 побед. У Мартена с учетом нынешней виктории в спринте — уже 13. В 22 гонках! И сезон еще не закончен. Хотя не факт, что Фуркад поедет на заключительный этап Кубка мира в Холменколлен.

Несмотря на очередной успех, Фуркад в этот день был неидеален. Мартен единожды промазал на стойке, и вплоть до самого последнего момента было непонятно, сумеет ли он опередить Ондржея Моравца на финише. В итоге Фуркад вырвал у чеха каких-то 0,6. Ничтожная для 10 км разница! Но в подобных ситуациях преимущество практически всегда оказывается на стороне француза и это, конечно, не везение, а то самое мастерство.

ОЧЕРЕДНАЯ НЕУДАЧА ШИПУЛИНА

Что касается наших спортсменов, то гонка не получилась ни у кого. По привычке ждали хорошего выступления от Шипулина. Все-таки он единственный из россиянин, кто в этом сезоне еще за что-то борется. Антон на данный момент второй в общем зачете Кубка мира. Можно сказать, первый после Фуркада. И эту позицию обязательно нужно удерживать.

Увы, уже на первой стрельбе Шипулин допустил свой фирменный один промах. При этом бежал Антон довольно быстро и надежды даже на призовое место после лежки сохранял. Однако два штрафных круга после стойки лишили его и болельщиков всяческих иллюзий. Спринт в этом году у россиянина совсем не идет: 24 место в Оберхофе, 23-е в Рупольдинге, 21-е в Хохфильцене, 23-е в Пхенчхане и вот теперь 29-е в Контиолахти.

При этом в преследовании Шипулин всегда преображается, поэтому в субботу от него можно ожидать всего, включая призового места. Да и вторую позицию в общем зачете Антон едва ли упустит. Ближайший преследователь Симон Шемп пропускает финский этап из-за болезни, а отрыв от Йоханнеса Бе составляет более 100 очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">LIVE <a href="https://twitter.com/hashtag/biathlon?src=hash">#biathlon</a> moment: <a href="https://t.co/etzcAX5WcR">https://t.co/etzcAX5WcR</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KON17?src=hash">#KON17</a> <a href="https://t.co/CXgatwcIj3">pic.twitter.com/CXgatwcIj3</a></p>— IBU World Cup (@IBU_WC) <a href="https://twitter.com/IBU_WC/status/840197702503735300">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛАПШИН ОБЫГРАЛ ВСЕХ РОССИЯН

Блестяще отстрелялся на первой стрельбе Евгений Гараничев, после чего забрезжила надежда о его первом личном подиуме в сезоне. Увы, Гараничев взял плохой пример с Шипулина — и тоже допустил два промаха на стойке. Потом тот же трюк повторил Максим Цветков.

Неплохо смотрелся Матвей Елисеев, который не ездил в Корею и, по идее, не должен сейчас испытывать сложностей с реакклиматизацией. Все было нормально до последнего круга. А вот на нем россиянин откровенно встал, проиграв, например, Йоханнесу Бе почти полминуты. Антону Бабикову было еще тяжелее. С «нулем» он стал… 38-м. Это вообще ни в какие рамки не лезет.

Обыграл всех россиян Тимофей Лапшин. И это не смешно. Получивший, наконец, корейское гражданство спортсмен, последний раз личную гонку в Кубке мира бежал в декабре 2015-го. И сегодня он даже с промахом стал 18-м.

Совершенно непонятно, что сейчас происходит с российской командой. Если на чемпионате мира наши спортсмены выступили нормально, то после него практически все разом развалились. Ни у одной из сборных подобного регресса нет и близко. Чем можно объяснить столь стремительное падение уровня результатов, сказать сложно. Гораздо страшнее, что это, судя по всему, является абсолютной загадкой и для нашего тренерского штаба. Происходящее с российской командой, очевидно, бесконтрольно. Такое ощущение, что после чемпионата мира все выдохнули и махнули на заключительную часть сезона рукой. Поводов для оптимизма в преддверии олимпийского сезона это, увы, не добавляет.

ГДЕ МАЛЫШКО БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ?

Отдельная история — выступление в Контиолахти Дмитрия Малышко. 29-летний спортсмен не блистал в Кубке IBU на фоне остальных россиян, но вопреки всякой логике шанс выступить в Кубке мира дали именно ему.

— Если он плохо выступит сейчас — уйдет на самостоятельную подготовку, — пообещал в телеэфире президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. — Будет готовиться за деньги регионов или за счет спонсоров, которые у него есть, для того, чтобы попасть в команду на общих основаниях.

Дмитрий сегодня с четырьмя промахами стал 94-м. Почти 20 секунд он проиграл греку Ангелису Апостолосу. И это, судя по всему, шах и мат со стороны олимпийского чемпиона всяким шансам его на попадание в национальную команду на следующий сезон. При этом Малышко грех жаловаться на тренерский штаб — ему давали много шансов. Возможно, сегодня был последний. Такие выступления — это перебор. И 97-й стартовый номер тут не причем. Тимофей Лапшин уходил в гонку 80-м.