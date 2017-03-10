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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036639/
10 марта 2017, 19:04 | Биатлон | ТАСС

Шипулин связывает неудачу в спринте с проблемой в психологии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что неудача в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти связана с проблемой в психологии. Об этом он сообщил пресс-службе Союза биатлонистов России.

Шипулин занял 29-е место, допустив три промаха на двух огневых рубежах и уступив победителю гонки французу Мартену Фуркаду 1 минуту 14,3 секунды.

«У меня уже пятый подряд неудачный спринт. Думаю, вся проблема в голове, в психологии. Стараюсь об этом не думать, но с каждым спринтом все больше и больше думаю об этих ошибках», — сказал Шипулин.

«Физическое состояние у меня здесь среднее, — продолжил российский биатлонист. — Но я старался идти до конца, отдавать все силы, несмотря на ошибки и проигрыш. Завтра еще одна гонка, в которой можно и нужно сражаться. Сегодня я старался выложиться до конца».

Гонка преследования состоится 11 марта.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
10.03.2017 16:30 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.17,0
2 Ондржей Моравец Чехия +0,6
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +09,4
4 Йоханнес Бе Норвегия +12,1
5 Арнд Пайффер Германия +22,3
6 Симон Эдер Австрия +23,0
7 Андрей Расторгуев Латвия +25,1
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +30,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +42,0
10 Михаэль Реш Бельгия +42,3
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