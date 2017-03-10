Шипулин связывает неудачу в спринте с проблемой в психологии
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что неудача в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти связана с проблемой в психологии. Об этом он сообщил
пресс-службе Союза биатлонистов России.
Шипулин занял 29-е место, допустив три промаха на двух огневых рубежах и уступив победителю гонки французу Мартену Фуркаду 1 минуту 14,3 секунды.
«У меня уже пятый подряд неудачный спринт. Думаю, вся проблема в голове, в психологии. Стараюсь об этом не думать, но с каждым спринтом все больше и больше думаю об этих ошибках», — сказал Шипулин.
«Физическое состояние у меня здесь среднее, — продолжил российский биатлонист. — Но я старался идти до конца, отдавать все силы, несмотря на ошибки и проигрыш. Завтра еще одна гонка, в которой можно и нужно сражаться. Сегодня я старался выложиться до конца».
Гонка преследования состоится 11 марта.
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|10.03.2017 16:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.17,0
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+0,6
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+09,4
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+12,1
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+22,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+23,0
|7
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+25,1
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+30,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+42,0
|10
|Михаэль Реш
|Бельгия
|+42,3
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