Шипулин связывает неудачу в спринте с проблемой в психологии

Шипулин занял 29-е место, допустив три промаха на двух огневых рубежах и уступив победителю гонки французу Мартену Фуркаду 1 минуту 14,3 секунды.

«У меня уже пятый подряд неудачный спринт. Думаю, вся проблема в голове, в психологии. Стараюсь об этом не думать, но с каждым спринтом все больше и больше думаю об этих ошибках», — сказал Шипулин.

«Физическое состояние у меня здесь среднее, — продолжил российский биатлонист. — Но я старался идти до конца, отдавать все силы, несмотря на ошибки и проигрыш. Завтра еще одна гонка, в которой можно и нужно сражаться. Сегодня я старался выложиться до конца».

Гонка преследования состоится 11 марта.