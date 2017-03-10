Савицкий — 37-й в спринте этапа Кубка мира
В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Победителем в спринте стал француз Мартен Фуркад, вторым финишировал чех Ондржей Моравец, третьим стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Лучший результат у биатлонистов Казахстана показал Ян Савицкий, завершивший спринт с 37-м результатом, Василий Подкорытов стал 69-м, Роман Еремин — 73-м, Максим Браун — 90-м.
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|10.03.2017 16:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.17,0
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+0,6
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+09,4
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+12,1
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+22,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+23,0
|7
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+25,1
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+30,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+42,0
|10
|Михаэль Реш
|Бельгия
|+42,3
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