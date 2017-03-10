Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036610/
10 марта 2017, 19:19 | Биатлон | Sports.kz

Савицкий — 37-й в спринте этапа Кубка мира

В финском Контиолахти стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Победителем в спринте стал француз Мартен Фуркад, вторым финишировал чех Ондржей Моравец, третьим стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Лучший результат у биатлонистов Казахстана показал Ян Савицкий, завершивший спринт с 37-м результатом, Василий Подкорытов стал 69-м, Роман Еремин — 73-м, Максим Браун — 90-м.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
10.03.2017 16:30 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.17,0
2 Ондржей Моравец Чехия +0,6
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +09,4
4 Йоханнес Бе Норвегия +12,1
5 Арнд Пайффер Германия +22,3
6 Симон Эдер Австрия +23,0
7 Андрей Расторгуев Латвия +25,1
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +30,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +42,0
10 Михаэль Реш Бельгия +42,3
Смотреть полные результаты гонки

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Шипулин связывает неудачу в спринте с проблемой в психологии

Шипулин связывает неудачу в спринте с проблемой в психологии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что неудача в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти связана с проблемой в психологии. Об этом он сообщил пресс-службе Союза биатлонистов России.
Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

Абель Санчес: «Головкин в нокдауне? Мы никогда не думали об этом»

Лемье и Стивенс хотят реванша с Головкиным

Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Чарло