МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что неудача в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти связана с проблемой в психологии. Об этом он сообщил пресс-службе Союза биатлонистов России.