Фуркад может досрочно завершить сезон в Контиолахти

Кроме того, он может пропустить последний этап Кубка мира в Холменколлене. Напомним, что Фуркад и его подруга Элен ожидают рождения второго ребенка.

Сегодня Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, одержав рекордную 13-ю победу в личных гонках в одном сезоне.