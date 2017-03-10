Фуркад может досрочно завершить сезон в Контиолахти
Француз Мартен Фуркад, возможно, досрочно завершит сезон. Как сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев в ходе трансляции спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти, Фуркад сказал, что уедет во Францию после гонки преследования в субботу, либо после смешанной эстафеты в воскресенье.
Кроме того, он может пропустить последний этап Кубка мира в Холменколлене. Напомним, что Фуркад и его подруга Элен ожидают рождения второго ребенка.
Сегодня Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, одержав рекордную 13-ю победу в личных гонках в одном сезоне.
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