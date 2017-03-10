Малышко показал в спринте в Контиолахти худший результат в карьере

Ранее худшим результатом Малышко было 80-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде в этом же сезоне.



Победу в спринте в Контиолахти одержал француз Мартен Фуркад, побивший рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей за сезон.