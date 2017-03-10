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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036246/
10 марта 2017, 18:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Малышко показал в спринте в Контиолахти худший результат в карьере

Российский биатлонист Дмитрий Малышко показал в спринте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти, худший результат в своей карьере. Дмитрий занял лишь 94-е место.

Ранее худшим результатом Малышко было 80-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде в этом же сезоне.

Победу в спринте в Контиолахти одержал француз Мартен Фуркад, побивший рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству золотых медалей за сезон.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
10.03.2017 16:30 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.17,0
2 Ондржей Моравец Чехия +0,6
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +09,4
4 Йоханнес Бе Норвегия +12,1
5 Арнд Пайффер Германия +22,3
6 Симон Эдер Австрия +23,0
7 Андрей Расторгуев Латвия +25,1
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +30,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +42,0
10 Михаэль Реш Бельгия +42,3
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