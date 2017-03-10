Украинец Пидручный попал в топ-30 спринта на этапе Кубка мира по биатлону

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Наш спортсмен допустил один промах на огневом рубеже и отстал от победителя гонки на 1 минуту 10,4 секунды.

Артем Прима, также допустивший 1 промах, финишировал 42-м с отставанием в 1 минут 26,0 секунды, Сергей Семенов — 47-м — 1 минута 51,9 секунды (3 промаха), Александр Жирный — 57-м — 2 минуты 11,5 секунды (2), Владимир Семаков — 59-м — 2 минуты 15,1 секунды (2).

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад с результатом 22 минуты 17,0 секунды (1 промах), 2-е место у Ондржея Моравеца из Чехии — 0,6 секунды отставания (0), третье — у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии — 9,4 секунды отставания (0).

Сегодня вечером также состоится женская спринтерская гонка.

Этап КМ в Финляндии продлится до воскресенья, 12 марта.