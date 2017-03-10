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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036081/
10 марта 2017, 18:24 | Биатлон | УНИАН

Украинец Пидручный попал в топ-30 спринта на этапе Кубка мира по биатлону

В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 26-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен финишировал на 26-м месте. Увеличить
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Наш спортсмен допустил один промах на огневом рубеже и отстал от победителя гонки на 1 минуту 10,4 секунды.

Артем Прима, также допустивший 1 промах, финишировал 42-м с отставанием в 1 минут 26,0 секунды, Сергей Семенов — 47-м — 1 минута 51,9 секунды (3 промаха), Александр Жирный — 57-м — 2 минуты 11,5 секунды (2), Владимир Семаков — 59-м — 2 минуты 15,1 секунды (2).

Победу в гонке одержал Мартен Фуркад с результатом 22 минуты 17,0 секунды (1 промах), 2-е место у Ондржея Моравеца из Чехии — 0,6 секунды отставания (0), третье — у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии — 9,4 секунды отставания (0).

Сегодня вечером также состоится женская спринтерская гонка.

Этап КМ в Финляндии продлится до воскресенья, 12 марта.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Моравец О.
Чехия
3.
Свендсен Э.
Норвегия
10.03.2017 16:30 Контиолахти (Финляндия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 22.17,0
2 Ондржей Моравец Чехия +0,6
3 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +09,4
4 Йоханнес Бе Норвегия +12,1
5 Арнд Пайффер Германия +22,3
6 Симон Эдер Австрия +23,0
7 Андрей Расторгуев Латвия +25,1
8 Оле Эйнар Бьорндален Норвегия +30,2
9 Юлиан Эберхард Австрия +42,0
10 Михаэль Реш Бельгия +42,3
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