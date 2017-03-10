Украинец Пидручный попал в топ-30 спринта на этапе Кубка мира по биатлону
В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону, где лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 26-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наш спортсмен допустил один промах на огневом рубеже и отстал от победителя гонки на 1 минуту 10,4 секунды.
Артем Прима, также допустивший 1 промах, финишировал 42-м с отставанием в 1 минут 26,0 секунды, Сергей Семенов — 47-м — 1 минута 51,9 секунды (3 промаха), Александр Жирный — 57-м — 2 минуты 11,5 секунды (2), Владимир Семаков — 59-м — 2 минуты 15,1 секунды (2).
Победу в гонке одержал Мартен Фуркад с результатом 22 минуты 17,0 секунды (1 промах), 2-е место у Ондржея Моравеца из Чехии — 0,6 секунды отставания (0), третье — у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии — 9,4 секунды отставания (0).
Сегодня вечером также состоится женская спринтерская гонка.
Этап КМ в Финляндии продлится до воскресенья, 12 марта.
|
|
|
|10.03.2017 16:30
|Контиолахти (Финляндия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|22.17,0
|2
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+0,6
|3
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+09,4
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+12,1
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+22,3
|6
|Симон Эдер
|Австрия
|+23,0
|7
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+25,1
|8
|Оле Эйнар Бьорндален
|Норвегия
|+30,2
|9
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+42,0
|10
|Михаэль Реш
|Бельгия
|+42,3
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter