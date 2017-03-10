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10 марта 2017, 18:28 | Биатлон | Р-Спорт

Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте по итогам КМ-2016/17

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад досрочно победил в зачете спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону в сезоне-2016/17.

Француз Мартен Фуркад досрочно победил в зачете спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону в сезоне-2016/17. Увеличить
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В пятницу в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась предпоследняя спринтерская гонка в сезоне, победу в ней одержал Фуркад. Француз набрал 430 очков и стал недосягаем для преследователей.

Ранее Мартен Фуркад досрочно выиграл большой Хрустальный глобус по итогам Кубка мира-2016/17.
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