Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в спринте по итогам КМ-2016/17
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад досрочно победил в зачете спринтерских гонок на Кубке мира по биатлону в сезоне-2016/17.
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В пятницу в финском Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась предпоследняя спринтерская гонка в сезоне, победу в ней одержал Фуркад. Француз набрал 430 очков и стал недосягаем для преследователей.
Ранее Мартен Фуркад досрочно выиграл большой Хрустальный глобус по итогам Кубка мира-2016/17.
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