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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29036074/
10 марта 2017, 18:22 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена по количеству побед на КМ за сезон

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена по количеству побед в личных гонках на Кубке мира по биатлону в одном сезоне.

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Фуркад в пятницу в финском Контиолахти выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира, одержав свою 13-ю личную победу в текущем сезоне.

До этого рекордсменом был Бьёрндален, добившийся 12 побед в сезоне-2004/05.
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