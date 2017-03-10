Биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена по количеству побед на КМ за сезон
МОСКВА, 10 мар —
Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена по количеству побед в личных гонках на Кубке мира по биатлону в одном сезоне.
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Фуркад в пятницу в финском Контиолахти выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира, одержав свою 13-ю личную победу в текущем сезоне.
До этого рекордсменом был Бьёрндален, добившийся 12 побед в сезоне-2004/05.
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