Биатлонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьерндалена по количеству побед на КМ за сезон

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Фуркад в пятницу в финском Контиолахти выиграл спринтерскую гонку на восьмом этапе Кубка мира, одержав свою 13-ю личную победу в текущем сезоне.

До этого рекордсменом был Бьёрндален, добившийся 12 побед в сезоне-2004/05.