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10 марта 2017, 17:53 | Биатлон | Р-Спорт

Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ в Контиолахти

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

<em>МОСКВА 10 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> стал победителем спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Увеличить
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В пятницу Фуркад, досрочно обеспечивший себе победу в общем зачете Кубка мира текущего сезона, преодолел 10 километров с одним промахом на двух огневых рубежах за 22 минуты 17,0 секунды. Второе место занял чех Ондржей Моравец (без промахов; +0,6). Тройку призеров замкнул норвежец Эмиль Хегле Свендсен (без промахов; +9,4).

В субботу у мужчин в Контиолахти пройдет гонка преследования.

Изначально восьмой этап Кубка мира-2016/17 должен был пройти в Тюмени, однако 22 декабря Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в данных обстоятельствах (после начала расследования в отношении российских биатлонистов и заявлений ряда спортсменов и сборных о готовности бойкотировать соревнования в России) невозможно, и принял решение о возвращении турниров.
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