Шипулин: с каждым спринтом думаю о неудачной стрельбе всё больше и больше

«C чем связана неудачная стрельба? Всё в голове, наверное. Я сам задаю себе этот вопрос и пока не могу найти на него ответ. Думаю, всё дело в психологии. Стараюсь об этом не думать, но с каждым спринтом думаю всё больше и больше. Физическое состояние средненькое, но я старался идти до конца, несмотря на свой проигрыш. На финише отдавал все силы, потому что завтра ещё одна гонка, в которой можно и нужно сражаться, так что нужно было бороться до конца», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.