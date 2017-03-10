«Сравнение с Кубком IBU, наверное, возможно, но… Вот Моравец хорошо бежал на Кубке IBU, и здесь пробежал хорошо. Но сравнивать трудно, потому что это два разных турнира. То, что я здесь уже две недели, немного помогает, потому что ты запоминаешь, что делать на трассе. Промах на первом рубеже? Пока не знаю, с чем он связан. Мне и так повезло: на третьем выстреле прошёл габарит», — передаёт слова Елисеева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.