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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29035651/
10 марта 2017, 17:40 | Биатлон | Чемпионат.com

Елисеев: на первом рубеже мне повезло — прошёл габарит

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он на двух огневых рубежах допустил один промах.

«Сравнение с Кубком IBU, наверное, возможно, но… Вот Моравец хорошо бежал на Кубке IBU, и здесь пробежал хорошо. Но сравнивать трудно, потому что это два разных турнира. То, что я здесь уже две недели, немного помогает, потому что ты запоминаешь, что делать на трассе. Промах на первом рубеже? Пока не знаю, с чем он связан. Мне и так повезло: на третьем выстреле прошёл габарит», — передаёт слова Елисеева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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