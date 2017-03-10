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10 марта 2017, 17:25 | Биатлон | Советский спорт

Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат — перейдет на самоподготовку

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о ближайших перспективах Дмитрия Малышко.

— В целом, оценка сборной России — устойчивая «четверка», которая могла бы вылиться и в более высокий балл. Главное, тренерский штаб отчетливо понимает проблемы, которые возникли в ходе сезона, и осознает задачи, которые предстоит решить.

Если Малышко не покажет результат — уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю — на самостоятельную. Будет готовиться за счет своего региона или спонсоров, чтобы попасть в команду на общих основаниях, — заявил Кравцов.

Сегодня в финском Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира-2016/17.
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