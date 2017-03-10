— В целом, оценка сборной России — устойчивая «четверка», которая могла бы вылиться и в более высокий балл. Главное, тренерский штаб отчетливо понимает проблемы, которые возникли в ходе сезона, и осознает задачи, которые предстоит решить.



Если Малышко не покажет результат — уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю — на самостоятельную. Будет готовиться за счет своего региона или спонсоров, чтобы попасть в команду на общих основаниях, — заявил Кравцов.

Сегодня в финском Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира-2016/17.