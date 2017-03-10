Восьмой этап КМ по биатлону откроется мужской спринтерской гонкой в Контиолахти

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В гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами в белорусской команде заявлены Сергей Бочарников (седьмой стартовый номер), Владимир Чепелин (49), Максим Воробей (70) и Дмитрий Абашев (84). Телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию в 16.20.

В женском спринте (7,5 км) на старт из белорусских биатлонисток выйдут Ирина Кривко (28-й стартовый номер), Дарья Домрачева (32), Надежда Скардино (49), Дарья Юркевич (53) и Надежда Писарева (95). Начало гонки — в 19.45.

Белорусская сборная уже опробовала трассу в Контиолахти, а женская команда также встретилась с Анастасией Киннунен (Дуборезовой), которая проживает вместе с мужем в Финляндии и находится в декретном отпуске. В Контиолахти прибыл и обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад. Француз завершает сезон в ранге победителя за два этапа до финиша розыгрыша Кубка мира. Биатлонист готовится стать отцом и предупредил тренерский штаб, что может покинуть сборную, если это радостное событие состоится в ближайшее время.

В общем зачете Мартен Фуркад не досягаем для соперников — 1 128 очков. Борьба ведется лишь за призовые места. На счету россиянина Антона Шипулина 762 очка, у немца Симона Шемппа 673 балла. По 621 очку у занимающих четвертое и пятое места в Кубке мира Юлиана Эберхарда из Австрии и норвежца Йоханнеса Бо. Лучший из белорусов — Владимир Чепелин, у него 45-е место с 125 очками.

Борьба за Большой хрустальный глобус среди женщин продолжается. Наиболее высокие шансы у занимающей первое место Лауры Дальмайер из Германии — 1 023 очка. В тройке лидеров также чешка Габриэла Коукалова — 911 баллов и финка Кайса Мякяряйнен — 873 очка.

Надежда Скардино занимает 16-е место — 372 балла, Дарья Домрачева — 31-е (220 очков), Ирина Кривко разместилась на 35-й позиции — 185 очков. Дарья Юркевич находится на 63-м месте — 54 очка.

Восьмой этап Кубка мира 11 марта продолжится гонками преследования (мужчины стартуют в 14.00, женщины — в 17.30), а завершится 12 марта одиночными смешанными эстафетами (15.30) и смешанными эстафетами (18.15).