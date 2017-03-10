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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29026950/
10 марта 2017, 10:32 | Биатлон | Советский спорт

Пусть солдаты немного поспят. Какой подарок биатлонистам сделали в Контиолахти

Сегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону — тот самый, что планировалось провести на российской земле, в Тюмени.

Сегодня в Контиолахти начнется восьмой этап Кубок мира по биатлону — тот самый что планировалось провести на российской земле в Тюмени. Увеличить
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Погода и финны постарались

Из всех биатлонных стадионов планеты, куда хоть изредка заглядывает Кубок мира, Контиолахти расположен ниже всех над уровнем моря. Высшая точка (стрельбище) — каких-нибудь 128 метров. Когда большой биатлон доберется до Тюмени, столица Западной Сибири перехватит лидерство в этом вопросе, но пока….

Честно говоря, после визита на юниорский чемпионат мира в словацкий Осрбли (к словакам, как и к финнам, большой биатлон переехал по известным причинам), ваш автор ехал в Северную Карелию — именно так называется область Финляндии, в которой расположена столица двух чемпионатов мира — с некоторой тревогой.

Но финны постарались. Для них большой биатлон — это ко всему прочему еще и экономический бонус в виде стихийного наплыва нескольких тысяч российских болельщиков. Погода постаралась вдвойне: натурального снега хватит, наверное, до середины апреля. В общем, все на достойном уровне.

Спортсменам труднее. Возьмем хоть нашу сборную — из предолимпийского Пхенчхана команда несколько часов ехала до аэропорта Сеула, часов пять ждала самолета на Москву, в Москве переместилась на лайнер до Хельсинки, а там еще час до Йоэнсуу. Это главный город Северной Карелии, где, собственно, квартируют все участники предпоследнего в этом сезоне этапа Кубка мира. Словом, более суток в дороге. И так же — все команды.

Могли бы прямым рейсом до Тюмени, но… этот вопрос пусть теперь в IBU разбирают, а, максимум, что смогли сделать составители текущего календаря, — передвинули первую гонку в Контиолахти с четверга на пятницу. Как поется — «пусть солдаты немного поспят».

Скоро — держать ответ

В четверг все участники 8-го этапа Кубка мира вышли на официальную тренировку. Из новых лиц в нашей сборной отметим Екатерину Шумилову, последнюю, из оставшихся в строю, участниц серебряной олимпийской эстафеты-2014, и Дарью Виролайнен.

Еще Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко, но… их появление в Финляндии выглядит менее логично — на Кубках IBU куда ярче выступали Логинов, Волков и Поварницын. Впрочем, решать (а в апреле и держать ответ перед лицом тренерского совета) наставникам — посмотрим, что будет написано в итоговых протоколах спринта, гонок преследования и смешанных эстафет — именно они составляют афишу кубкового этапа.

Что до тренировок — они прошли в штатном порядке. Чемпионат мира и предолимпийская неделя — позади. Два оставшихся кубковых этапа плюс российские старты — своеобразное подведение итогов.

Неслучайно в Контиолахти прибыл и президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов. Предварительные консультации и совещания уже пора проводить и в этом смысле глава отечественного биатлона настроен весьма решительно.

Таким образом помимо чисто спортивного интереса этапы в Контиолахти и Холменколлене будут иметь и определенный стратегический контекст — до начала подготовки к Олимпиаде-2018 осталось каких-то пара-тройка месяцев.
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