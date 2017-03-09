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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29024805/
9 марта 2017, 22:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин стартует 27-м в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Стал известен порядок старта спортсменов в мужском спринте на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти, который пройдёт в пятницу, 10 марта.

Гонка начнётся в 16:30 по московскому времени.

Первым из россиян на трассу уйдёт Матвей Елисеев, получивший четвёртый стартовый номер. Антон Шипулин стартует 27-м, Евгений Гараничев — 30-м, Максим Цветков — 33-м, Антон Бабиков — 74-м, а Дмитрий Малышко — 97-м.

Француз Мартен Фуркад стартует 38-м, а норвежец Йоханнес Бё — третьим.
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