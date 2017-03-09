Александр Касперович: Потерпите — и в биатлоне появится свой Сергей Устюгов
Главный тренер сборной России — о предстоящем этапе Кубка мира в Контиолахти, трудностях акклиматизации и лыжном чемпионате мира.
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— Как настроение в команде после тяжелого этапа в Пхенчхане?
— Абсолютно боевое. Хотя старты в Корее действительно получились очень сложными. Акклиматизация далась крайне непросто. Но ни в коем случае не хочу сказать, что именно это повлияло на не самое лучшее выступление со стороны некоторых спортсменов. Тут несколько факторов. В частности, наступила усталость после чемпионата мира. Мы же подводились именно к Хохфильцену. Ехать после этого в Корею было трудно во всех смыслах.
— Деваться некуда, все же ехали.
— Считаю, стоит выйти на руководство Международного союза биатлонистов (IBU) с предложением делать более серьезный перерыв после чемпионата мира. Только так спортсмены смогут нормально подготовиться к заключительной части сезона и показывать хорошие результаты. А выступать на фоне огромной усталости на другом конце света и в совершенно ином часовом поясе — очень сложно. Больше того — это небезопасно. Все видели, как по дистанции сходили спортсмены, как некоторые разворачивались и бежали в другую сторону… Даже Мари
— Такое письмо — инициатива российской стороны? Или вы общались с коллегами?
— Конечно, общались. Все высказываются в похожем ключе.
РЕБЯТАМ ЕСТЬ, ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ.
— В Контиолахти будет легче?
— Посмотрим. Все шесть парней, которые в заявке, побегут спринт в пятницу.
— Кто у нас в команде еще за
— Это нужно Антону с точки зрения психологии. Когда заканчиваешь сезон на хорошей ноте, всегда легче готовиться к следующему. Шипулин сейчас в боевом состоянии. Даже в Пхенчхане он выглядел достойно. Впервые за шесть лет прошел четыре рубежа без промахов. Еще один барьер преодолен. И очень хорошо, что сделал это он именно в том месте, где пройдет Олимпиада. Уверен, Антон будет бороться за самые серьезные места на двух оставшихся этапах.
Да и остальным ребятам есть, что доказывать. Тот же Женя Гараничев в хорошем состоянии. В Корее он здорово смотрелся на дистанции. Все мы знаем возможности Антона Бабикова и Максима Цветкова. Матвей Елисеев выступал на Кубке IBU, и у него нет проблем с акклиматизацией, так что ждем шага вперед и от него.
— Не удивились, что Мартен Фуркад приехал в Финляндию? Он же еще во время чемпионата мира говорил, что если досрочно выиграет Большой хрустальный глобус, то Контиолахти и Холмеколлен пропустит.
— Да чему тут удивляться? Он
БЫЛО ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ УСТЮГОВА В БИАТЛОНЕ.
— Проходила новость, что Шипулин выступит на лыжном чемпионате России. Насколько вы в курсе этой ситуации?
— Этот вопрос нам еще предстоит обсудить с Антоном. У нас ведь примерно в те же сроки будет биатлонный чемпионат России. Но тут вопрос в задаче, которую спортсмену ставит его личный тренер. Мы, конечно, не против. У Шипулина получился неплохой сезон и простартовка с сильнейшими лыжниками ему не навредит. Наоборот это отличная возможность сравнить скорости. Вы же помните, как Юра Шопин выступил в прошлом году на «Югорском марафоне»?
— Обошел Сергея Устюгова.
— Для него это стало большой мотивацией работать дальше. Появилось еще больше уверенности в ходовых качествах.
— Раз уж пошел разговор о лыжах интересно узнать, насколько пристально вы следили за чемпионатом мира в Лахти?
— Смотрели гонки по максимуму в обязательном порядке. Болели за ребят, как и они болеют за нас. Мы очень дружны. Переживали за них страшно. Но как радовались победам! Мы же часто пересекаемся с ними на сборах, ребята общаются, дружат, поэтому
— Наверняка знаете, что Сергей Устюгов мог стать биатлонистом. Локти теперь не кусаете?
— Да что вы! Сложно сказать, насколько хорошим он бы стал биатлонистом. Но я Сергея прекрасно помню. Он выделялся еще в юниорской и молодежных командах. И у нас, чего скрывать, было желание видеть его в биатлоне. Тем более он парень фактурный, а это для нашего вида плюс. Но у Устюгова очень хорошо получается в лыжах, и это здорово. Пусть он станет «королем лыж». В олимпийском сезоне! А мы все за него порадуемся.
— Когда нам ждать появление такого же Устюгова, способного выигрывать по пять медалей за один чемпионат мира, в биатлоне?
— А немного осталось. Я могу уверенно об этом сказать. Посмотрите, какая молодежь у нас подрастает. Особенно в мужской группе. Есть замечательные юноши, юниоры, переходный состав. Поэтому потерпите
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