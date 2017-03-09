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— Как настроение в команде после тяжелого этапа в Пхенчхане?

— Абсолютно боевое. Хотя старты в Корее действительно получились очень сложными. Акклиматизация далась крайне непросто. Но ни в коем случае не хочу сказать, что именно это повлияло на не самое лучшее выступление со стороны некоторых спортсменов. Тут несколько факторов. В частности, наступила усталость после чемпионата мира. Мы же подводились именно к Хохфильцену. Ехать после этого в Корею было трудно во всех смыслах.

— Деваться некуда, все же ехали.

— Считаю, стоит выйти на руководство Международного союза биатлонистов (IBU) с предложением делать более серьезный перерыв после чемпионата мира. Только так спортсмены смогут нормально подготовиться к заключительной части сезона и показывать хорошие результаты. А выступать на фоне огромной усталости на другом конце света и в совершенно ином часовом поясе — очень сложно. Больше того — это небезопасно. Все видели, как по дистанции сходили спортсмены, как некоторые разворачивались и бежали в другую сторону… Даже Мари Дорен-Абер, физически превосходно готовый атлет, сошла в спринте.

— Такое письмо — инициатива российской стороны? Или вы общались с коллегами?

— Конечно, общались. Все высказываются в похожем ключе.

РЕБЯТАМ ЕСТЬ, ЧТО ДОКАЗЫВАТЬ.

— В Контиолахти будет легче?

— Посмотрим. Все шесть парней, которые в заявке, побегут спринт в пятницу.

— Кто у нас в команде еще за что-то борется, так это Антон Шипулин. Он пока второй в общем зачете Кубка мира. Насколько важно для него третий сезон подряд закончить на этой позиции?

— Это нужно Антону с точки зрения психологии. Когда заканчиваешь сезон на хорошей ноте, всегда легче готовиться к следующему. Шипулин сейчас в боевом состоянии. Даже в Пхенчхане он выглядел достойно. Впервые за шесть лет прошел четыре рубежа без промахов. Еще один барьер преодолен. И очень хорошо, что сделал это он именно в том месте, где пройдет Олимпиада. Уверен, Антон будет бороться за самые серьезные места на двух оставшихся этапах.

Да и остальным ребятам есть, что доказывать. Тот же Женя Гараничев в хорошем состоянии. В Корее он здорово смотрелся на дистанции. Все мы знаем возможности Антона Бабикова и Максима Цветкова. Матвей Елисеев выступал на Кубке IBU, и у него нет проблем с акклиматизацией, так что ждем шага вперед и от него.

— Не удивились, что Мартен Фуркад приехал в Финляндию? Он же еще во время чемпионата мира говорил, что если досрочно выиграет Большой хрустальный глобус, то Контиолахти и Холмеколлен пропустит.

— Да чему тут удивляться? Он по-прежнему держит скорость, отлично стреляет — так зачем ему заканчивать сезон уже сейчас? Думаю, в этих его словах была какая-то игра с прессой. Не сомневаюсь, что он поедет и в Норвегию и будет бороться там на всех дистанциях.

БЫЛО ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ УСТЮГОВА В БИАТЛОНЕ.

— Проходила новость, что Шипулин выступит на лыжном чемпионате России. Насколько вы в курсе этой ситуации?

— Этот вопрос нам еще предстоит обсудить с Антоном. У нас ведь примерно в те же сроки будет биатлонный чемпионат России. Но тут вопрос в задаче, которую спортсмену ставит его личный тренер. Мы, конечно, не против. У Шипулина получился неплохой сезон и простартовка с сильнейшими лыжниками ему не навредит. Наоборот это отличная возможность сравнить скорости. Вы же помните, как Юра Шопин выступил в прошлом году на «Югорском марафоне»?

— Обошел Сергея Устюгова.

— Для него это стало большой мотивацией работать дальше. Появилось еще больше уверенности в ходовых качествах.

— Раз уж пошел разговор о лыжах интересно узнать, насколько пристально вы следили за чемпионатом мира в Лахти?

— Смотрели гонки по максимуму в обязательном порядке. Болели за ребят, как и они болеют за нас. Мы очень дружны. Переживали за них страшно. Но как радовались победам! Мы же часто пересекаемся с ними на сборах, ребята общаются, дружат, поэтому по-другому и быть не может.

— Наверняка знаете, что Сергей Устюгов мог стать биатлонистом. Локти теперь не кусаете?

— Да что вы! Сложно сказать, насколько хорошим он бы стал биатлонистом. Но я Сергея прекрасно помню. Он выделялся еще в юниорской и молодежных командах. И у нас, чего скрывать, было желание видеть его в биатлоне. Тем более он парень фактурный, а это для нашего вида плюс. Но у Устюгова очень хорошо получается в лыжах, и это здорово. Пусть он станет «королем лыж». В олимпийском сезоне! А мы все за него порадуемся.

— Когда нам ждать появление такого же Устюгова, способного выигрывать по пять медалей за один чемпионат мира, в биатлоне?