Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU, который проходит в эстонском Отепя. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 14 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.
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Второе место занял его соотечественник Алексей Волков (отставание 12,4 секунды; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Хенрик Л’Аби-Лунд (+27,9; 1).
Россиянин Александр Поварницын стал восьмым (+40,4; 1), Тимур Махамбетов — девятым (+ 42,1; 0), Юрий Шопин — 22-м (+1.34,6; 1), Кирилл Стрельцов — 41-м (+2.29,5; 1).
Этап Кубка IBU завершится в воскресенье смешанной эстафетой.
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