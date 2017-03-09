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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29020324/
9 марта 2017, 15:53 | Биатлон | ТАСС

Российский биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU, который проходит в эстонском Отепя. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 14 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.

Вторым стал еще один россиянин Алексей Волков. Увеличить
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Второе место занял его соотечественник Алексей Волков (отставание 12,4 секунды; 0 промахов), третьим финишировал норвежец Хенрик Л’Аби-Лунд (+27,9; 1).

Россиянин Александр Поварницын стал восьмым (+40,4; 1), Тимур Махамбетов — девятым (+ 42,1; 0), Юрий Шопин — 22-м (+1.34,6; 1), Кирилл Стрельцов — 41-м (+2.29,5; 1).

Этап Кубка IBU завершится в воскресенье смешанной эстафетой.
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