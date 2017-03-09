Загоруйко: Очень рада победе, потому что сезон сложился для меня неудачно

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Третье место заняла её соотечественница Анна Никулина. Второй стала Юлия Швайгер из Австрии.



«Конечно, я очень рада победе, потому что сезон сложился для меня неудачно. Сейчас чувствую себя счастливой и уставшей», — приводит слова Загоруйко официальный сайт Международного союза биатлонистов.