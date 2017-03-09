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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29019512/
9 марта 2017, 16:49 | Биатлон | Чемпионат.com

Загоруйко: Очень рада победе, потому что сезон сложился для меня неудачно

Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Отепя.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Анастасия <span class=error>Загоруйко</span> прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в <span class=error>Отепя</span>. Увеличить
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Третье место заняла её соотечественница Анна Никулина. Второй стала Юлия Швайгер из Австрии.

«Конечно, я очень рада победе, потому что сезон сложился для меня неудачно. Сейчас чувствую себя счастливой и уставшей», — приводит слова Загоруйко официальный сайт Международного союза биатлонистов.
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