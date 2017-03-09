Остаться в живых в Контиолахти

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Предпоследний этап Кубка мира в предолимпийском сезоне будет интересным по многим причинам. Во-первых, именно сюда «переехал» наш этап, который должен был состояться в Тюмени. Напомню, что российская сторона уступила право на проведение этих соревнований ради того, чтобы не нагнетать страстей после доклада Макларена. Во-вторых, позади у биатлонистов два старта, которые в планах на сезон значились ключевыми, — и чемпионат мира, и предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане. А значит, спортсмены более раскрепощены в психологическом плане.

С другой стороны, февраль и начало марта выдались нелегкими, и силы остались только у самых стойких. Старт в Финляндии с его плотным графиком очень похож на соревнования в стиле «остаться в живых». Да, Мартен Фуркад подорвал интригу в мужском общем зачете, досрочно забрав в свою коллекцию Большой хрустальный глобус. Но продолжается борьба в женском тотале. Кроме того, в сезоне осталась еще масса нерешенных вопросов.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Поначалу в Контиолахти собирались провести лишь этап Кубка IBU, но обстоятельства сложились так, что и Кубок мира приехал в финский городок. В последний раз большой биатлон здесь видели в 2015-м, когда Финляндия принимала чемпионат мира. От тех стартов у россиян остались приятные воспоминания — серебро Антона Шипулина в гонке преследования и золото Екатерины Юрловой в индивидуальной гонке.

В целом старты в Контиолахти российские болельщики тоже считают почти своими. Ведь добираться до ближайшего к стадиону города Йоэнсуу на машине или автобусе от Санкт-Петербурга не так далеко, и многие жители Ленинградской области и Карелии охотно приезжают в Финляндию, чтобы развернуть на трибунах наш триколор. Да и по деньгам поездка обходится значительно дешевле, чем, скажем, на этапы в Швецию или Австрию. Поэтому поддержка со стороны российских болельщиков в Контиолахти ожидается самая серьезная.

СВЕЖАЯ КРОВЬ

В программу этапа войдет связка спринт — пасьют, а также две смешанные дисциплины — микст-эстафета и сингл-микст. По итогам смешанной эстафеты определятся обладатели Малого хрустального глобуса в этой номинации — перед последней гонкой лидируют немцы (162 очков), россияне идут третьими (125).

В составе российской команды снова небольшие изменения. У мужчин выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков, к ним присоединятся Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. У женщин состав покинули Светлана Слепцова и завершившая сезон Ольга Подчуфарова. А на этапе выступят Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, также Дарья Виролайнен, досрочно выигравшая тотал Кубка IBU, и Екатерина Шумилова. Последние две спортсменки впервые в сезоне попадут на соревнования Кубка мира. Предполагается, что и на последнем этапе в норвежском Холменколлене болельщики смогут увидеть «свежую кровь».

— Планируется, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который начался в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене, — рассказал главный тренер команды Александр Касперович. — У женщин мы увеличили состав до шести человек, потому что в Контиолахти предстоят две эстафеты. Светлана Миронова выступит на этапе Кубка IBU в Отепя. Участие Ульяны Кайшевой в заключительном этапе Кубка мира будет зависеть от ее выступления в Эстонии.

Для россиянок на финском этапе продолжится борьба за место в пятерке Кубка наций. И хотя положение здесь незавидное — седьмое место (5164 очка), пожалуй, еще можно что-то исправить. Впереди немки (6825), француженки (6443), украинки (5650), чешки (5532), итальянки (5492) и норвежки (5242). Едва ли кто-то из этих команд сильно сдаст. Тем не менее показывать высокие результаты, конечно, имеет смысл и нашим девушкам. Российским мужчинам же беспокоиться не о чем — у них третье место после Германии и Франции и минимальные шансы на ухудшение позиций.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЛИДЕРОВ?

Акклиматизация будет серьезной проблемой для тех, кто выступал в Пхенчхане, — сложный перелет в Корею, непростая и не слишком хорошо подготовленная олимпийская трасса, особенности питания и разница часовых поясов дадут о себе знать. Поэтому в Контиолахти возможны сюрпризы. Впрочем, некоторые спортсмены в Корее доказали, что они готовы выигрывать медали в любом состоянии.

В женском общем зачете уверенно лидирует немка Лаура Дальмайер (1023 очка) — кажется, ей хватит сил на то, чтобы не растерять свое преимущество за оставшиеся несколько гонок. Обладательница прошлогоднего Кубка мира чешка Габриэла Коукалова идет второй (911), третьей — хозяйка финского этапа Кайса Мякяряйнен (873) — вот от кого можно будет ждать приятных сюрпризов на родном стадионе. Лучшая из россиянок Акимова — 12-я (464).

У мужчин недосягаемый отрыв себе уже обеспечил Фуркад, который раздумывал над своим участием в финском этапе — ведь скоро он во второй раз должен стать отцом, но все же решил ехать в Контиолахти. Шипулин с комфортным отрывом идет в тотале вторым (762), а его ближайший преследователь немец Симон Шемп (673) из-за болезни не выступит в Контиолахти. Однако помимо турнирных раскладов есть еще вопрос репутации и психологического состояния. И с этой точки зрения Антону и другим россиянам отдыхать рано. Наша сборная в этом сезоне задолжала побед своим болельщикам.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко.

Женщины: Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Екатерина Шумилова.

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПА

10 марта, 16.30. Мужчины. Спринт

10 марта, 19.45. Женщины. Спринт

11 марта, 14.00. Мужчины. Гонка преследования

11 марта, 17.15. Женщины. Гонка преследования

12 марта, 15.30. Одиночная смешанная эстафета

12 марта, 18.15. Смешанная эстафета.