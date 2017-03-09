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9 марта 2017, 13:58 | Биатлон | Р-Спорт

Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Отепя

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Загоруйко стала победительницей спринта на восьмом, заключительном, этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в эстонском Отепя.

Россиянка Анастасия Загоруйко стала победительницей спринта на восьмом заключительном этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) который проходит в эстонском Отепя. Увеличить
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Загоруйко преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 9,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место заняла отстрелявшая чисто австрийка Юлия Швайгер с отставанием 5,8 секунды от лидера. Тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Анна Никулина, без промахов проигравшая Загоруйко 7 секунд.

Валерия Васнецова стала четвертой (1 промах, +11,6 секунды), Ульяна Кайшева заняла 13-е место (2, +33,1), Ольга Шестерикова стала 14-й (0, +35,9), а Екатерина Мошкова — 19-й (2, +59,4).
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МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Предпоследний в сезоне этап розыгрыша Кубка мира по биатлону стартует в четверг в финском Контиолахти. Помимо традиционных спринта и гонки преследования, в воскресенье здесь состоятся смешанная и личная смешанная эстафеты.
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