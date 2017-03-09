Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Отепя
МОСКВА, 9 мар —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Загоруйко стала победительницей спринта на восьмом, заключительном, этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в эстонском Отепя.
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Загоруйко преодолела дистанцию в 7,5 километра за 22 минуты 9,7 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место заняла отстрелявшая чисто австрийка Юлия Швайгер с отставанием 5,8 секунды от лидера. Тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Анна Никулина, без промахов проигравшая Загоруйко 7 секунд.
Валерия Васнецова стала четвертой (1 промах, +11,6 секунды), Ульяна Кайшева заняла 13-е место (2, +33,1), Ольга Шестерикова стала 14-й (0, +35,9), а Екатерина Мошкова — 19-й (2, +59,4).
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