Финский Контиолахти вместо Тюмени примет этап Кубка мира по биатлону

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Восьмой кубковый этап сезона должен был пройти в Тюмени, однако был перенесен ввиду отказа от его проведения Союзом биатлонистов России после опубликования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Финский этап пройдет всего через несколько дней после соревнований в олимпийском Пхенчхане, потому тренеры сборной России сделали немало изменений в составе команды. В мужской команде выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Елисеев и Малышко заменили Юрия Шопина и Тимура Махамбетова, тогда как из женской сборной выпали Светлана Миронова и Светлана Слепцова. Состав женской команды, учитывая сразу две эстафеты, был увеличен до шести человек, в Контиолахти выступят Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.

Цитата Первой гонкой в Контиолахти станет женский спринт на 7,5 км, который пройдет в четверг в 17:00 мск, на следующий день в это же время на 10 км побегут мужчины. В субботу пройдут гонки преследования — женская на 10 км (14:00 мск) и мужская — на 12,5 км (17:15). В воскресенье в 12:30 мск состоится смешанная эстафета, в 15:30 — супермикст.

Фуркад и Шипулин, но без Шемппа

В общем зачете Кубка мира среди мужчин досрочно победил француз Мартен Фуркад, который установил рекорд, одержав в нынешнем сезоне 12 побед в индивидуальных гонках. Останавливаться Фуркад не собирается и в Контиолахти выступит, хотя ранее сообщалось о том, что финский этап он пропустит из-за скорого рождения ребенка. Вторую строчку в общем зачете занимает Шипулин, который практически гарантировал себе место вслед за Фуркадом, на 89 очков опережая немца Симона Шемппа, пропускающего этап в Контиолахти из-за болезни.

В женском зачете борьба идет между немкой Лаурой Дальмайер и чешкой Габриэлой Коукаловой, которая отстает на 112 очков. Дальмайер выиграла пять последних индивидуальных гонок на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене и этапе в Пхенчхане, тогда как чешка на олимпийской трассе даже не попала в число призеров.

Татьяна Акимова, являющаяся лучшей из россиянок, в общем зачете занимает 12-е место, набрав 464 очка. В зачете Кубка наций женская команда России опустилась на седьмое место, более чем на 300 очков отставая от идущих пятыми итальянок. Пятое место по итогам сезона позволяет выставить в следующем, олимпийском году максимальную квоту биатлонисток — восемь на этапе и шесть — в гонке.

Расположенный в Северной Карелии на берегу озера Хеютиянен Контиолахти — один из самых известных центров биатлона в Европе. В 1999 и 2015 годах здесь проходили чемпионаты мира, а кубковые этапы проводятся с 1990 года. Хотя в 2014 году Контиолахти выбыл из кубкового календаря, в нынешнем сезоне организаторы получили новую возможность принять биатлонную элиту, заменив Тюмень.

На чемпионате мира 2015 года в Контиолахти блеснула Екатерина Юрлова, которая выиграла индивидуальную гонку, — с тех пор российские биатлонисты на мировых первенствах в личных стартах не побеждали. Антон Шипулин два года назад на чемпионате мира стал вторым в гонке преследования, уступив немцу Эрику Лессеру.