Вита Семеренко: Молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке
Украинская биатлонистка Вита Семеренко отметила, что долго ждала своего возвращения на трассу.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
31-летняя спортсменка почти три года не принимала участия в соревнованиях
— Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх. Мое выступление планировалось заранее, — приводит Xsport слова Семеренко. — Насколько сложно ездить с ребенком? Совсем несложно, мы же все вместе. А еще Валя и Яна. Поэтому не бойтесь рожать, это абсолютное счастье, с которым все плохое проходит совсем незаметно.
Ощущения позитивные. Только Григорий Иванович (Шамрай) и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать. Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров. Хочу отдельно поблагодарить тренеров и
На старте потолкались? Нет, молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter