Вита Семеренко: Молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке

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31-летняя спортсменка почти три года не принимала участия в соревнованиях из-за рождения ребенка. Сегодня она в составе эстафетной команды завоевала бронзу на этапе Кубка IBU в Отепя.

— Спалось хорошо, но зато перед стартом волновалась не намного меньше, чем на Олимпийских играх. Мое выступление планировалось заранее, — приводит Xsport слова Семеренко. — Насколько сложно ездить с ребенком? Совсем несложно, мы же все вместе. А еще Валя и Яна. Поэтому не бойтесь рожать, это абсолютное счастье, с которым все плохое проходит совсем незаметно.

Ощущения позитивные. Только Григорий Иванович (Шамрай) и родные знают, как я ждала этого дня. Но вместе с тем я очень далека от эйфории и осознаю, как тяжело должна работать. Надеюсь на терпение болельщиков, президента и тренеров. Хочу отдельно поблагодарить тренеров и сервис-группу, которые работают с нами здесь. Все они достойные люди прежде всего. С ними чувствую себя очень комфортно.

На старте потолкались? Нет, молодые соперницы с уважением отнеслись к бабушке.