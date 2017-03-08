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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29009652/
8 марта 2017, 17:30 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Елена Пидгрушная: Валя Семеренко в нынешнем сезоне сделала все, что хотела

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная отметила, что Валентина Семеренко выполнила поставленные на сезон задачи. Она пропустила летнюю подготовку и первые этапы Кубка мира, а также не выступит на этапе в Контиолахти.

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная отметила что Валентина <span class=error>Семеренко</span> выполнила поставленные на сезон задачи. Увеличить
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— Валя вернулась в хорошем, боевом настроении, — цитирует Xsport Пидгрушную. — В этом году она много лечилась, восстанавливалась, у нее была индивидуальна работа. Она прекрасно знала, с какими силами она ехала на эти этапы и не ждала никаких золотых вершин. То, что она хотела, она сделала и пока поставила на этом точку. Сейчас время привести здоровье в порядок и с первого сбора с новыми силами приступить к работе.
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