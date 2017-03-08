Немецкий биатлонист Шемпп не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Биатлонист сборной Германии Симон Шемпп пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации биатлона Германии.
28-летний спортсмен
В состав мужской команды Германии вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес. За женскую команду выступят: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.
Восьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет
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