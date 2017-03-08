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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29009181/
8 марта 2017, 16:14 | Биатлон | ТАСС

Немецкий биатлонист Шемпп не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Биатлонист сборной Германии Симон Шемпп пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Германии.

28-летний спортсмен из-за плохого самочувствия также пропустил предыдущий этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Немец рассчитывал выступить на этапе в Финляндии.

В состав мужской команды Германии вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес. За женскую команду выступят: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.

Восьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет 10—13 марта.
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