Немецкий биатлонист Шемпп не выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

28-летний спортсмен из-за плохого самочувствия также пропустил предыдущий этап Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Немец рассчитывал выступить на этапе в Финляндии.

В состав мужской команды Германии вошли: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес. За женскую команду выступят: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.