Сборные ХМАО-Югра стали чемпионами России по биатлону в патрульной гонке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соревнования на чемпионат и Кубок России по биатлону, которые должны были пройти в Тюмени с 6 по 13 февраля, отменены из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.