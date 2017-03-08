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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29007820/
8 марта 2017, 12:42 | Биатлон | Чемпионат.com

Сборные ХМАО-Югра стали чемпионами России по биатлону в патрульной гонке

В Новосибирске в рамках чемпионата России по биатлону прошли патрульные гонки.

В мужских и женских соревнованиях победили сборные ХМАО-Югра, сообщает официальный сайт СБР.

Биатлон. Чемпионат России. Новосибирск. Патрульная гонка. Мужчины
1. ХМАО-Югра (Ярослав Иванов, Михаил Боярских, Сергей Караулов, Евгений Боярских, Иван Томилов) — 1:08.41,8 (1).
2. Новосибирская область-1 (Максим Буртасов, Александр Веприк, Максим Гаевой, Илья Никифоров, Сергей Максимцов) — +17,9 (2).
3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Иван Печёнкин, Илья Серков, Евгений Идинов, Александр Мингалёв) — +2.23,7 (4).

Патрульная гонка. Женщины
1. ХМАО-Югра (Анастасия Морозова, Кристина Смирнова, Алёна Ильиных, Надежда Ефремова, Инна Смирнова.) — 1:02.59,1 (0)
2. Красноярский край (Ольга Якушова, Маргарита Васильева, Ольга Филиппова, Наталья Гербулова, Виолетта Закурдаева) — +2.20,3 (4)
3. Новосибирская область (Людмила Шишкина, Александра Алексешникова, Яна Бабушкина, Лейсан Бикташева, Анна Сураева) — +3.26,2 (4).
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