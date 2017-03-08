Сборные ХМАО-Югра стали чемпионами России по биатлону в патрульной гонке
В Новосибирске в рамках чемпионата России по биатлону прошли патрульные гонки.
В мужских и женских соревнованиях победили сборные
Биатлон. Чемпионат России. Новосибирск. Патрульная гонка. Мужчины
1.
2. Новосибирская область-1 (Максим Буртасов, Александр Веприк, Максим Гаевой, Илья Никифоров, Сергей Максимцов) — +17,9 (2).
3. Тюменская область (Дмитрий Елхин, Иван Печёнкин, Илья Серков, Евгений Идинов, Александр Мингалёв) — +2.23,7 (4).
Патрульная гонка. Женщины
1.
2. Красноярский край (Ольга Якушова, Маргарита Васильева, Ольга Филиппова, Наталья Гербулова, Виолетта Закурдаева) — +2.20,3 (4)
3. Новосибирская область (Людмила Шишкина, Александра Алексешникова, Яна Бабушкина, Лейсан Бикташева, Анна Сураева) — +3.26,2 (4).
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