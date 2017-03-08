Австрией Юлиан Эберхард стал победителем спринта на этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане. Вторым стал американец Лоуэлл Бэйли. Француз Мартен Фуркад — третий. Лучшим среди представителей Беларуси оказался Сергей Бочарников, показавший 30-й результат.