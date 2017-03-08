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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29007816/
8 марта 2017, 12:39 | Биатлон | «Прессбол»

Кубок ИБУ. Супермикст. Норвегия победила, команда Беларуси — 7-я

Норвежцы Текла Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик 8 марта на этапе Кубка ИБУ в Отепя выиграли супермикст, представители Беларуси Мария Панфилова и Александр Дорожко стали седьмыми.

Кубок ИБУ. 8-й этап. Отепя, Эстония

Супермикст

1. Текла Брюн-Ли — Мартин Фемстейневик (Норвегия) — 38.53,2 (0+11)
2. Ингела Андерссон — Тобиас Арвидсон (Швеция) — 24,8 (2+14)
3. Анна Вайдель — Доминик Райтер (Германия) — 50,3 (1+11)
4. Ольга Шестерикова — Алексей Волков (Россия) — 1.18,5 (3+13)
5. Катарина Иннерхофер — Давид Коматц (Австрия) — 1.23,8 (4+16)
6. Жюлия Симон — Эмильен Жакелен (Франция) — 1.35,5 (2+14)
7. Мария Панфилова — Александр Дорожко (Беларусь) — 1:40,7 (4+11)…

Всего финишировали 29 команд.

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