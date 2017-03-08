Шестерикова и Волков — четвёртые в супермиксте на этапе Кубка IBU в Отепя
Представители Норвегии Текла
Брюн-Ли и Мартин Фемстейневик победили на этапе Кубка IBU в Отепя в супермиксте.
Российские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвёртое место.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя. Супермикст
1. Текла
2. Ингела Андерссон — Тобиас Арвидсон (Швеция) — +24,8 (2+14).
3. Анна Вайдель — Доминик Райтер (Германия) — +50,3 (1+11).
4. Ольга Шестерикова — Алексей Волков (Россия) — +1.18,5 (3+13).
5. Катарина Иннерхофер — Давид Коматц (Австрия) — +1.23,8 (4+16).
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