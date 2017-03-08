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В его активе 1824 очка. На второй позиции располагается Максим Цветков (1384), на третью поднялся Евгений Гараничев (1215).



В женском рейтинге лидирует Татьяна Акимова (1399). На второе место поднялась Дарья Виролайнен (932). Третью строчку заняла Ирина Старых (891), сообщает официальный сайт СБР.



В общем зачёте Кубка России лидируют Максим Буртасов (421) и Виолетта Закурдаева (376).