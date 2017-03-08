Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

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Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить соревнования из-за скорого рождения ребенка.

Помимо Фуркада, на соревнованиях в Финляндии выступят его брат Симон, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Симон Дестье. Состав женской команды выглядит следующим образом: Мари Дорен Абер, Жюстин Бреза, Селия Аймонье, Анаис Шевалье, Анаис Бескон.

На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед Уле-Эйнара Бьорндалена.