Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Франции по биатлону включил Мартена Фуркада в состав команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации биатлона Франции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить соревнования
Помимо Фуркада, на соревнованиях в Финляндии выступят его брат Симон, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Симон Дестье. Состав женской команды выглядит следующим образом: Мари Дорен Абер, Жюстин Бреза, Селия Аймонье, Анаис Шевалье, Анаис Бескон.
На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед
Восьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter