Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29006873/
8 марта 2017, 10:08 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в Контиолахти

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Франции по биатлону включил Мартена Фуркада в состав команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Франции.

<em>МОСКВА 8 марта. /ТАСС/. </em>Тренерский штаб сборной Франции по биатлону включил Мартена <span class=error>Фуркада</span> в состав команды на этап Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Федерации биатлона Франции. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее сообщалось, что спортсмен может пропустить соревнования из-за скорого рождения ребенка.

Помимо Фуркада, на соревнованиях в Финляндии выступят его брат Симон, Жан Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе, Фабьен Клод и Симон Дестье. Состав женской команды выглядит следующим образом: Мари Дорен Абер, Жюстин Бреза, Селия Аймонье, Анаис Шевалье, Анаис Бескон.

На прошлой неделе Фуркад в шестой раз выиграл общий зачет Кубка мира, повторив рекорд по числу побед Уле-Эйнара Бьорндалена.

Восьмой этап Кубка мира в Контиолахти пройдет 10—13 марта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Тихонов не связывает точную стрельбу Шипулина с подаренной соболиной курткой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил агентству «Р-Спорт», что не связывает отсутствие промахов у российского биатлониста Антона Шипулина в гонке преследования с тем, что ему была подарена соболиная куртка.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

WBC: Поветкин может оспорить штраф и отстранение

Зидан: "Реал" показал свой класс в победном матче Лиги чемпионов против "Наполи"

Бобровский впервые в карьере провел три подряд матча "на ноль" в НХЛ