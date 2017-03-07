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7 марта 2017, 16:59 | Биатлон | Спортфакт

Дочь призера ЧЕ-2000 стала чемпионкой Спартакиады

Биатлонистка Анастасия Батманова завоевала золото VIII зимней Спартакиады учащихся России в спринтерской гонке.

В первом виде биатлонной программы Спартакиады — индивидуальной гонке — Батманова заняла обидное четвертое место, но тогда она допустила аж шесть промахов. Сегодня спортсменка из Ульяновской области ограничилась одним неточным выстрелом, и это сразу принесло максимальный результат.

Анастасия — дочь экс-биатлониста сборной России Юрия Батманова, который в 2000 году в польском Закопане становился бронзовым призером чемпионата Европы в эстафете. Сейчас Батманов работает тренером. Дочь занимается под руководством другого наставника, однако по ее просьбе Батманов-старший тоже приехал на Спартакиаду в Саранск. «С папой легче, спокойнее», — призналась Анастасия после победного финиша в спринте.

VIII зимняя Спартакиада учащихся России.

Биатлон. Саранск
Спринт 4,5 км. Женщины.

1. Батманова (Ульяновская обл.).

16.54,7 (1 промах).

2. Чекалова (Мурманская обл.).

+18,7 (2).

3. Кривова (Мордовия).

+30,4 (2).
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