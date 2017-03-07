Дочь призера ЧЕ-2000 стала чемпионкой Спартакиады
Биатлонистка Анастасия Батманова завоевала золото VIII зимней Спартакиады учащихся России в спринтерской гонке.
В первом виде биатлонной программы Спартакиады — индивидуальной гонке — Батманова заняла обидное четвертое место, но тогда она допустила аж шесть промахов. Сегодня спортсменка из Ульяновской области ограничилась одним неточным выстрелом, и это сразу принесло максимальный результат.
Анастасия — дочь
VIII зимняя Спартакиада учащихся России.
Биатлон. Саранск
Спринт 4,5 км. Женщины.
1. Батманова (Ульяновская обл.).
16.54,7 (1 промах).
2. Чекалова (Мурманская обл.).
+18,7 (2).
3. Кривова (Мордовия).
+30,4 (2).
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