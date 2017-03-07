Флаг Бежецка, с которым финишировал Шипулин на ЧМ по биатлону, продадут на аукционе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина 18 февраля заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Шипулин финишировал с российским флагом с надписью «Бежецк», который ему передали с трибун болельщики.

«Мы связались с владельцами флага и предложили им продать его на аукционе. Скорее всего, он состоится осенью 2017 года. Денежные средства будут потрачены на благотворительность», — сообщила Сирина.

В инициативной группе жителей Бежецка также подтвердили данную информацию. По словам представителя группы, благотворительный фонд связался с владельцами флага и «они не смогли отказать». «Взамен нам предложили передать копию флага с автографами участников сборной России по биатлону, которая представила страну на ЧМ-2017 в Австрии», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что жители Бежецка хотели создать зал спортивной славы, в котором главным экспонатом должен был стать флаг, с которым финишировал Шипулин. Однако мэр Бежецка Сергей Платонов не поддержал данной идеи.