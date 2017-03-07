Флаг Бежецка, с которым финишировал Шипулин на ЧМ по биатлону, продадут на аукционе
ТВЕРЬ, 7 марта. /ТАСС/. Флаг России с надписью «Бежецк», с которым финишировал Антон Шипулин на чемпионате мира по биатлону в Австрии, может быть продан на благотворительном аукционе осенью текущего года. Об этом ТАСС сообщила
пресс-секретарь благотворительной организации «Фонд А. В. Шипулина» Анна Сирина.
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Сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина 18 февраля заняла первое место в эстафете 4×7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Шипулин финишировал с российским флагом с надписью «Бежецк», который ему передали с трибун болельщики.
«Мы связались с владельцами флага и предложили им продать его на аукционе. Скорее всего, он состоится осенью 2017 года. Денежные средства будут потрачены на благотворительность», — сообщила Сирина.
В инициативной группе жителей Бежецка также подтвердили данную информацию. По словам представителя группы, благотворительный фонд связался с владельцами флага и «они не смогли отказать». «Взамен нам предложили передать копию флага с автографами участников сборной России по биатлону, которая представила страну на ЧМ-2017 в Австрии», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что жители Бежецка хотели создать зал спортивной славы, в котором главным экспонатом должен был стать флаг, с которым финишировал Шипулин. Однако мэр Бежецка Сергей Платонов не поддержал данной идеи.
Благотворительный фонд Антона Шипулина создан в 2010 году. Основной целью фонда является поддержка детских домов и интернатов в Свердловской области и создание необходимой инфраструктуры в данных учреждениях для занятий спортом. По словам
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