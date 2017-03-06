Ондрей Моравец: Антидопинговая система в России абсолютно не работает
Обладатель трех олимпийских медалей чешский биатлонист Ондрей Моравец прокомментировал лишение Тюмени права принять чемпионат мира-2021.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я думаю, что решение верное, потому что после того, что произошло в Рио, Организационный Комитет не должен был разрешать России подавать заявку на право проведения Чемпионата мира. IBU сделал ошибку, разрешив Тюмени принять участие, и она выиграла, но отмена этого решения — это хорошо, потому что сейчас в России антидопинговая система абсолютно не работает, это плохо для спорта, поэтому это правильное наказание, — заявил Моравец в интервью Biathlon.life.
Напомним, 32-летний Ондрей Моравец выиграл две серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи.
А в 2015 году он стал чемпионом мира в смешанной эстафете.
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