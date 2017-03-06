Фуркад засобирался на покой
Седьмой этап Кубка мира в Пхенчхане может стать последним стартом Мартена Фуркада в этом сезоне.
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Фуркад был фаворитом до начала сезона, был им на всем его протяжении и главная, пожалуй, интрига заключалась в том, что случится в жизни француза раньше: завоевание Большого хрустального глобуса или рождение второго ребенка. Глобус опередил. В окружении Мартена говорят, что оставшиеся два этапа Кубка мира он подумывает пропустить ради того, чтобы провести время со своей женой в ожидании рождения второго ребенка.
АБСОЛЮТНАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
К своему шестому триумфу он мчался на сверхскоростях, добившись абсолютной победы на этапе в
— Меня сложно сбить с толку, — сказал француз во время чемпионата мира, когда его спрашивали о причинах не столь блестящего выступления, какого от него ожидали. И не повлияла ли на него борьба за чистоту биатлонного спорта. — У меня есть комплекс действий — ритуалов, если хотите — которые я выполняю каждый день перед тем, как отправиться на лыжню. Бессмысленно пытаться искать причины неудач в потере концентрации, сглазах или потусторонних силах. Все объясняется очень просто — соперники оказались сильнее.
ЧЕСТНОСТЬ ИЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ?
И все же не только и не столько победами запомнится Фуркад в этом сезоне. Француз примерил на себя роль непримиримого борца с допингом. Впечатление его действия в России и Европе производили разное, причем в диапазоне от «Молодец парень!» до «Зачем ему все это нужно?».
Мартен — одна из самых медийных биатлонных персон. Он регулярно выкладывает пишет в соцсетях, дает интервью, принимает участие в фотосессиях и так далее. «Будь он норвежцем, точно был бы национальным героем — вроде Бьорндалена или Сундбю, — рассуждал недавно один скандинавский коллега. — Есть ощущение, что у него поэтому поводу есть
Фуркаду действительно не повезло с тем, что его фигуре внимания уделяется гораздо меньше, чем Антуану Гризманну, Унаи Эмери и победителю «Тур де Франс» Крису Фруму. Всплеск небывалого всеобщего внимания к своей персоне на родине француз испытал после выхода второй части доклада профессора Макларена и объявления о том, что фамилии 29 российских спортсменов, упоминаемых в документе, были переданы в Международный союз биатлонистов (IBU). К нему бросились с расспросами о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени, необходимости дисквалификации и тому подобном. Поначалу он высказывался очень сдержанно, заявляя, что нельзя дисквалифицировать, не разобравшись, что Россия — прекрасная биатлонная страна, а отстранение ее сборной по легкой атлетике от Игр в Рио — вопиющая несправедливость.
Но публика хотела слышать другое, а потому фразы становились все громче и ярче: осуждение Сундбю и оправдание Йохауг, обещание не пожимать руки брату, если тот
Сейчас ажиотаж вокруг комиссий, обид и рукопожатий стих и Фуркад снова на вершине популярности по спортивному принципу. Но его успехи на передовицах шведских, норвежских и финских СМИ. Дома он снова в тени футбола, возможно, до нового допингового скандала.
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