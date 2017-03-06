Фуркад засобирался на покой

Фуркад был фаворитом до начала сезона, был им на всем его протяжении и главная, пожалуй, интрига заключалась в том, что случится в жизни француза раньше: завоевание Большого хрустального глобуса или рождение второго ребенка. Глобус опередил. В окружении Мартена говорят, что оставшиеся два этапа Кубка мира он подумывает пропустить ради того, чтобы провести время со своей женой в ожидании рождения второго ребенка.

АБСОЛЮТНАЯ ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

К своему шестому триумфу он мчался на сверхскоростях, добившись абсолютной победы на этапе в Нове-Место и Поклюке — всего 12 выигранных стартов и еще 8 подиумов. И пусть чемпионат мира сложился для Фуркада не так успешно — всего одна победа — его спортивного величия это обстоятельство нисколько не умаляет. Пока кто-то страдал от простуд и мышечных болей, боролся с сервисменами и тараканами в собственной голове, он просто быстро бегал и точно стрелял.

— Меня сложно сбить с толку, — сказал француз во время чемпионата мира, когда его спрашивали о причинах не столь блестящего выступления, какого от него ожидали. И не повлияла ли на него борьба за чистоту биатлонного спорта. — У меня есть комплекс действий — ритуалов, если хотите — которые я выполняю каждый день перед тем, как отправиться на лыжню. Бессмысленно пытаться искать причины неудач в потере концентрации, сглазах или потусторонних силах. Все объясняется очень просто — соперники оказались сильнее.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.87896253602306% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRLjzykAI-7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Pas de mots pour tous vous remercier. Not enough words to thank you all. ??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-03T15:14:30+00:00">Мар 3 2017 в 7:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧЕСТНОСТЬ ИЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ?

И все же не только и не столько победами запомнится Фуркад в этом сезоне. Француз примерил на себя роль непримиримого борца с допингом. Впечатление его действия в России и Европе производили разное, причем в диапазоне от «Молодец парень!» до «Зачем ему все это нужно?».

Мартен — одна из самых медийных биатлонных персон. Он регулярно выкладывает пишет в соцсетях, дает интервью, принимает участие в фотосессиях и так далее. «Будь он норвежцем, точно был бы национальным героем — вроде Бьорндалена или Сундбю, — рассуждал недавно один скандинавский коллега. — Есть ощущение, что у него поэтому поводу есть какой-то комплекс. Некоторые его антидопинговые подвиги задуманы для привлечения внимания».

Фуркаду действительно не повезло с тем, что его фигуре внимания уделяется гораздо меньше, чем Антуану Гризманну, Унаи Эмери и победителю «Тур де Франс» Крису Фруму. Всплеск небывалого всеобщего внимания к своей персоне на родине француз испытал после выхода второй части доклада профессора Макларена и объявления о том, что фамилии 29 российских спортсменов, упоминаемых в документе, были переданы в Международный союз биатлонистов (IBU). К нему бросились с расспросами о проведении чемпионата мира-2021 в Тюмени, необходимости дисквалификации и тому подобном. Поначалу он высказывался очень сдержанно, заявляя, что нельзя дисквалифицировать, не разобравшись, что Россия — прекрасная биатлонная страна, а отстранение ее сборной по легкой атлетике от Игр в Рио — вопиющая несправедливость.

Но публика хотела слышать другое, а потому фразы становились все громче и ярче: осуждение Сундбю и оправдание Йохауг, обещание не пожимать руки брату, если тот когда-нибудь будет уличен в приеме допинга, призыв бойкотировать соревнования. С каждым новым предложением Фуркад становился все популярнее, и, кажется, заигрался. Выпад в адрес Логинова был явным перебором.

Сейчас ажиотаж вокруг комиссий, обид и рукопожатий стих и Фуркад снова на вершине популярности по спортивному принципу. Но его успехи на передовицах шведских, норвежских и финских СМИ. Дома он снова в тени футбола, возможно, до нового допингового скандала.