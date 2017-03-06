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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28983816/
6 марта 2017, 13:55 | Биатлон | УНИАН

Биатлонистки Пидгрушная и Семеренко досрочно завершили сезон

Руководитель отечественного биатлона не назвал причины досрочного завершения сезона для олимпийских чемпионок.

Руководитель отечественного биатлона не назвал причины досрочного завершения сезона для олимпийских чемпионок. Увеличить
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Две олимпийских чемпионки Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко не выступят на заключительных этапах Кубка мира по биатлону. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в эфире телеканала XSPORT заявил, что текущий сезон для Семеренко и Пидгрушной досрочно завершен, сообщает SportArena.

Две титулованные биатлонистки не приедут в Контиолахти и Холменколллен.

«Валя Семеренко и Лена Пидгрушная, наверное завершат после этого этапа свои выступления на Кубке мира в этом сезоне, в команду будет вызвана Белкина, а в мужской сборной вместо Жирного выступит Ткаленко. Других изменений пока что нет. Вообщем, конечно вопросы есть, но будем работать», — сказал Брынзак.

Также глава ФБУ посетовал на организацию этапа Кубка мира в Пхенчхане — Брынзак раскритиковал состояние трассы, из-за которой сервисерам было непросто подготовить лыжи к гонкам.

«Впечатления от организации этапа у нас плохие, очень сильно влияет акклиматизация. У девушек в эстафете была проблема с одним из этапов, так как мы и думали. Валя Семеренко все-таки без полноценной летней подготовки, не может бороться в этом сезоне. Ну, а парни молодцы, стараются, показали, что могут бороться и в эстафете и в личных гонках. Нужно будет нам на этап Семакова более стабильного бойца найти, и сможем бороться, я думаю. Работаем дальше, видим, что есть нюансы, но ещё есть год до Олимпиады, чтобы все исправить.

Наш смазчик сегодня сказал, что даже на Кубке IBU такого нет, в плане подготовки трассы. Вы же видели какая коричневая, грязная была трасса. Недалеко от арены есть открытые площадки с песком и ветер его везде разносит, попадает на трассу. Снег также становится совершенно разным, на стадионе один, на трассе другой. Поэтому, очень мы намучились с этой смазкой. Температура постоянно меняется, девушки бежали, на трассе была каша и теплая погода, сейчас уже минус восемь градусов. Приходится пробовать новую смазку… в общем, проблем хватает.

Мы старались не проходить акклиматизацию, ложились спать в 4 утра по местному времени, а вставали в 12 дня. Это было сделано для того, чтобы потом обратно не акклиматизироваться в Европе. Было очень непросто ждать до 4 утра, ну и потом все было скомкано, — подытожил Брынзак.

В личных гонках этапа Кубка мира в Пхенчхане украинские биатлонисты трижды финишировали в топ-10 — Юлия Джима стала шестой в спринте и заняла седьмое место в преследовании, а Артем Прима завершил спринт с 10-м результатом.

В эстафетах мужская команда заняла 5-е место, женская — 7-е.
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