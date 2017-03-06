Касперович не исключает возможности взять для биатлонистов повара на ОИ-2018

На тестовом этапе Кубка мира в Пхенчхане многие члены сборной РФ по биатлону говорили о том, что испытывают проблемы с питанием во время турнира.

«Еды здесь большой выбор, но есть своеобразные приправы. Возможно, будем брать некоторые продукты на Олимпийские игры. Или даже, возможно, своего повара. Нам еще предстоит это обсудить», — сказал Касперович в интервью агентству «Р-Спорт».