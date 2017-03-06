Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28981324/
6 марта 2017, 9:53 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович не исключает возможности взять для биатлонистов повара на ОИ-2018

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что будет обсуждаться возможность взять для биатлонистов своего повара на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

На тестовом этапе Кубка мира в Пхенчхане многие члены сборной РФ по биатлону говорили о том, что испытывают проблемы с питанием во время турнира.

«Еды здесь большой выбор, но есть своеобразные приправы. Возможно, будем брать некоторые продукты на Олимпийские игры. Или даже, возможно, своего повара. Нам еще предстоит это обсудить», — сказал Касперович в интервью агентству «Р-Спорт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский