Касперович не исключает возможности взять для биатлонистов повара на ОИ-2018
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 6 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что будет обсуждаться возможность взять для биатлонистов своего повара на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.
На тестовом этапе Кубка мира в Пхенчхане многие члены сборной РФ по биатлону говорили о том, что испытывают проблемы с питанием во время турнира.
«Еды здесь большой выбор, но есть своеобразные приправы. Возможно, будем брать некоторые продукты на Олимпийские игры. Или даже, возможно, своего повара. Нам еще предстоит это обсудить», — сказал Касперович в интервью агентству «Р-Спорт».
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