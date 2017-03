Мой международный сезон завершён ! Он был разный медальный ,трудный по своему ! Спасибо всем кто был рядом и поддерживал ! Спасибо вам болельщикам я знаю что есть кто искренне болеет и переживает ??? я сделала всё что могла ! Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз не простой период по части операции ! Но все будет хорошо ?? давай жить на радуге ,а не на зебре ! До Новый встреч ??

A post shared by S S (@sleptsovass) on Mar 5, 2017 at 6:30am PST