Слепцова: Мой международный сезон завершён — сделала всё что могла
Российская биатлонистка Светлана Слепцова пропустит остаток международного сезона, о чём спортсменка сообщила на своей странице в «инстаграме».
«Мой международный сезон завершён. Он был разный — медальный,
Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз непростой период по части операции. Но все будет хорошо. Давайте жить на радуге, а не на зебре. До новых встреч», — написала Слепцова.
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