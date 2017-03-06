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6 марта 2017, 0:43 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова: Мой международный сезон завершён — сделала всё что могла

Российская биатлонистка Светлана Слепцова пропустит остаток международного сезона, о чём спортсменка сообщила на своей странице в «инстаграме».

«Мой международный сезон завершён. Он был разный — медальный, по-своему трудный. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал! Спасибо болельщикам, я знаю, что есть те, кто искренне болеет и переживает. Я сделала всё что могла.

Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз непростой период по части операции. Но все будет хорошо. Давайте жить на радуге, а не на зебре. До новых встреч», — написала Слепцова.
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