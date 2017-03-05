Арнд Пайффер: Пхенчхан не предназначен для зимних видов спорта
Немец Арнд Пайффер по окончании этапа Кубка мира в Пхенчхане выразил мнение, что на Олимпийских играх-2018 на биатлонных трассах будут не лучшие условия. Также Пайффер рассказал, что сами спортсмены не могут в полной мере оценить всю торжественность Олимпиад.
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— Мы должны настраиваться на то, что будут плохие условия, такие же как сейчас на этапе Кубка мира, — приводит Sport 1 слова Пайффера. — Это место не предназначено для зимних видов спорта. И из этого нам придется исходить.
Те, кто на Олимпиадах выступает в качестве спортсменов, особенно в видах спорта на выносливость, у кого много гонок, все эти люди видят малейшую часть Игр. Так было и на Олимпиаде в Сочи. Я тогда не смотрел ни церемонию открытия, ни церемонию закрытия, за другими видами спорта почти не следил. Но Олимпийские игры не должны проводиться обязательно для спортсменов.
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