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5 марта 2017, 23:37 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Арнд Пайффер: Пхенчхан не предназначен для зимних видов спорта

Немец Арнд Пайффер по окончании этапа Кубка мира в Пхенчхане выразил мнение, что на Олимпийских играх-2018 на биатлонных трассах будут не лучшие условия. Также Пайффер рассказал, что сами спортсмены не могут в полной мере оценить всю торжественность Олимпиад.

Немец <span class=error>Арнд</span> Пайффер по окончании этапа Кубка мира в Пхенчхане выразил мнение что на Олимпийских играх-2018 на <span class=error>биатлонных</span> трассах будут не лучшие условия. Также Пайффер рассказал что сами спортсмены не могут в полной мере оценить всю торжественность Олимпиад. Увеличить
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— Мы должны настраиваться на то, что будут плохие условия, такие же как сейчас на этапе Кубка мира, — приводит Sport 1 слова Пайффера. — Это место не предназначено для зимних видов спорта. И из этого нам придется исходить.

Те, кто на Олимпиадах выступает в качестве спортсменов, особенно в видах спорта на выносливость, у кого много гонок, все эти люди видят малейшую часть Игр. Так было и на Олимпиаде в Сочи. Я тогда не смотрел ни церемонию открытия, ни церемонию закрытия, за другими видами спорта почти не следил. Но Олимпийские игры не должны проводиться обязательно для спортсменов.
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