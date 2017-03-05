Виролайнен досрочно выиграла Кубок IBU в общем зачёте

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Несмотря на то что Виролайнен не выступит на заключительном этапе Кубка IBU в Отепя, её преимущество над соперницами в общем зачёте так велико, что трофей был вручён россиянке сразу после гонки преследования в Контиолахти. В активе Виролайнен 684 очка, у идущей второй россиянки Анны Никулиной — 526 баллов.

Также Виролайнен стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования. В активе Виролайнен 228 баллов. Второе место досталось Виктории Сливко, которая набрала 168 очков, третьей стала Никулина (163).



Обладателем «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования среди мужчин стал россиянин Алексей Волков, который набрал 212 баллов. Второе место у Александра Логинова, на счету которого 180 очков. Третьим стал француз Эмильен Жаклин (139).