Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28977976/
5 марта 2017, 19:51 | Биатлон | Чемпионат.com

Виролайнен досрочно выиграла Кубок IBU в общем зачёте

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен завоевала «Большой хрустальный глобус» Кубка IBU.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Дарья Виролайнен завоевала Большой хрустальный глобус Кубка IBU. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Несмотря на то что Виролайнен не выступит на заключительном этапе Кубка IBU в Отепя, её преимущество над соперницами в общем зачёте так велико, что трофей был вручён россиянке сразу после гонки преследования в Контиолахти. В активе Виролайнен 684 очка, у идущей второй россиянки Анны Никулиной — 526 баллов.

Также Виролайнен стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования. В активе Виролайнен 228 баллов. Второе место досталось Виктории Сливко, которая набрала 168 очков, третьей стала Никулина (163).

Обладателем «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU в зачёте гонок преследования среди мужчин стал россиянин Алексей Волков, который набрал 212 баллов. Второе место у Александра Логинова, на счету которого 180 очков. Третьим стал француз Эмильен Жаклин (139).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»