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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28977726/
5 марта 2017, 19:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Малышко, Виролайнен, Сливко и Шумилова выступят на этапе КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на этап Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Увеличить
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В составе мужской команды выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Женскую сборную составят Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.

«Планируем, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который пройдет в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене.

Женский состав мы увеличили до шести человек, потому что в Контиолахти предстоят две эстафеты. Светлана Миронова выступит на этапе Кубка IBU в Отепя. Участие Ульяны Кайшевой в заключительном этапе Кубка мира будет зависеть от ее выступления в Эстонии», — приводит комментарий главный тренер сборной России Александра Касперовича пресс-служба СБР.
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