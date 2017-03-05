Малышко, Виролайнен, Сливко и Шумилова выступят на этапе КМ в Контиолахти

В составе мужской команды выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев и Дмитрий Малышко. Женскую сборную составят Татьяна Акимова, Ирина Старых, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.



«Планируем, что Александр Поварницын, Алексей Волков и Александр Логинов сначала примут участие в этапе Кубка IBU, который пройдет в Отепя, а потом выйдут на старт на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене.



Женский состав мы увеличили до шести человек, потому что в Контиолахти предстоят две эстафеты. Светлана Миронова выступит на этапе Кубка IBU в Отепя. Участие Ульяны Кайшевой в заключительном этапе Кубка мира будет зависеть от ее выступления в Эстонии», — приводит комментарий главный тренер сборной России Александра Касперовича пресс-служба СБР.