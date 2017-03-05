Александр Тихонов: От мужской эстафеты в Пхенчхане ожидал большего
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подчеркнул, что ожидал лучшего выступления от мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Российские спортсмены финишировали четвертыми, при этом выиграв Малый хрустальный глобус.
— Как оцениваете мужскую эстафетную гонку?
— Я ожидал большего. Думал, что наши тренеры поставят на гонку Алексея Волкова. Мы знаем, что он стабилен и больше 20 секунд не проиграет. Мне было непонятно, почему Волкова не оказалось в нашей четверке. Если уж мы решили добивать эстафетный глобус, то нужно было ставить наигранный состав. Теперь все наглядно убедились, что Цветков находится не в тех кондициях. Шипулин и Бабиков проявили себя нормально, но функциональное состояние спортсменов оставляет желать лучшего. Ну, а то, что наши мужчины выиграли малый хрустальный глобус в эстафете — это здорово.
Но тренеры должны устроить разбор полетов, чтобы понять, в чем наши просчеты и где мы можем добиться улучшения. Кроме того, думаю, что наша научная группа, которая должна определять состояние спортсменов, не сработала. Что касается мужского состава, должны быть сделаны правильные выводы по сезону, изменена система и места проведения сборов, а также следует избавиться от раздвоенных групп подготовки. К Олимпиаде должно готовиться
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|5.03.2017 13:45
|Пхенчхан (Корея)
|Эстафета (мужчины)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Жан-Гийом Беатрикс, Симон Фуркад, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:12.09,5
|2
|Австрия
|Лоренц Вегер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард, Доминик Ландертингер
|+33,8
|3
|Норвегия
|Ветле Кристиансен, Оле Эйнар Бьорндален, Вегард Ермуннсхауг, Хенрик Л`Абе-Лунн
|+45,4
|4
|Россия
|Максим ЦВЕТКОВ, Евгений ГАРАНИЧЕВ, Антон БАБИКОВ, Антон ШИПУЛИН
|+01.11,1
|5
|Украина
|Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный
|+01.28,0
|6
|Германия
|Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер
|+01.39,3
|7
|Канада
|Кристиан Гоу, Скотт Гоу, Натан Смит, Брендан Грин
|+03.03,1
|8
|Чехия
|Михал Шлезингр, Томаш Крупчик, Ярослав Соукуп, Михал Крчмарж
|+03.11,8
|9
|Казахстан
|Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун, Антон Пантов
|+03.12,4
|10
|США
|Лоуэлл Бэйли, Лейф Нордгрен, Пол Скоммер, Шон Догерти
|+03.12,8
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