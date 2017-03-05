Александр Тихонов: От мужской эстафеты в Пхенчхане ожидал большего

— Как оцениваете мужскую эстафетную гонку?

— Я ожидал большего. Думал, что наши тренеры поставят на гонку Алексея Волкова. Мы знаем, что он стабилен и больше 20 секунд не проиграет. Мне было непонятно, почему Волкова не оказалось в нашей четверке. Если уж мы решили добивать эстафетный глобус, то нужно было ставить наигранный состав. Теперь все наглядно убедились, что Цветков находится не в тех кондициях. Шипулин и Бабиков проявили себя нормально, но функциональное состояние спортсменов оставляет желать лучшего. Ну, а то, что наши мужчины выиграли малый хрустальный глобус в эстафете — это здорово.