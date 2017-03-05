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5 марта 2017, 17:33 | Биатлон | Чемпионат.com

Касперович: Приятно получить «Малый хрустальный глобус» в такой жёсткой борьбе

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал победу мужской команды в общем зачёте эстафетных гонок Кубка мира, а также планы относительно Светланы Слепцовой.

«Очень приятно получить “Малый хрустальный глобус” в такой жёсткой борьбе на протяжении всего сезона. Мы одна из сильнейших команд. Сегодня не получилось на первом этапе — у Максима Цветкова уже накопилась усталость, плюс ветровая ситуация, с которой он не справился, начал поправлять, настраиваться, замешкался, и с этого рубежа и пошёл проигрыш, плюс тяжело шёл по дистанции, хотя вчера в спринте был совсем другой.

Что касается Слепцовой, не знаю про травму плеча, но мы с ней говорили, она готовится к чемпионату России, пропустит два этапа Кубка мира и этап Кубка IBU», — приводит слова Касперовича ТАСС.
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