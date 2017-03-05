Биатлонисты Казахстана — девятые в эстафете Кубка мира
Завершилась мужская эстафета у мужчин на седьмом этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане.
Первыми финишировали биатлонисты Франции, команда Австрии стала второй, замкнула тройку лидеров сборная Норвегии.
Биатлонисты Казахстана: Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун и Антон Пантов завершили эстафету с девятым результатом.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины. Эстафета. Восемь огневых рубежей.
1. Франция — 1:12:09.5 (0+10)
2. Австрия — +33.8 (0+9)
3. Норвегия — +45.4 (1+8)
9. Казахстан — +3:12.4 (0+9).
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