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5 марта 2017, 17:08 | Биатлон | Sports.kz

Биатлонисты Казахстана — девятые в эстафете Кубка мира

Завершилась мужская эстафета у мужчин на седьмом этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане.

Первыми финишировали биатлонисты Франции, команда Австрии стала второй, замкнула тройку лидеров сборная Норвегии.

Биатлонисты Казахстана: Ян Савицкий, Василий Подкорытов, Максим Браун и Антон Пантов завершили эстафету с девятым результатом.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Пхенчхан (Южная Корея)
Мужчины. Эстафета. Восемь огневых рубежей.

1. Франция — 1:12:09.5 (0+10)
2. Австрия — +33.8 (0+9)
3. Норвегия — +45.4 (1+8)

9. Казахстан — +3:12.4 (0+9).

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