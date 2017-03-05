Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подчеркнул, что ожидал лучшего выступления от мужской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Российские спортсмены финишировали четвертыми, при этом выиграв Малый хрустальный глобус.