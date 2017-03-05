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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28976647/
5 марта 2017, 15:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Херрман: Надеялась, что получится обойтись без штрафного круга, но не вышло

Немецкая биатлонистка Дениза Херрман прокомментировала своё выступление в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где её команда завоевала золотые медали.

«Это была моя первая эстафета на Кубке мира. На стрельбе стоя я немного занервничала, когда промахнулась. Надеялась, что получится обойтись без штрафного круга, но не вышло. На последнем круге выложилась по полной», — приводит слова Херрман официальный сайт IBU.

Обладательницами серебра стали норвежки, а замкнули тройку призёров чешские спортсменки. Россиянки показали лишь 12-й результат.
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