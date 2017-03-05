Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах

Как репетиция

Всего за один день настроение болельщиков сборной России по биатлону поменяюсь кардинально. И тут бог с ней, с женской командой, снова поиздевавшейся над всеми и собой в эстафете. Там уже ни дна, ни покрышек, дождаться бы окончания сезона и надеяться на прилёт волшебника в голубом вертолёте. Речь исключительно о мужчинах, которые блестяще проведённой гонкой преследования разом стёрли все воспоминания о неудаче в спринте. На заключительную гонку предолимпийской недели — мужскую эстафету — сборная России вновь выходила главным фаворитом.



Если тренеры хотели выставить оптимальный состав, а не заниматься какими-то проверками и прикидками, то самый оптимальный состав и должен был быть именно таким: Цветков, Гараничев, Бабиков, Шипулин. И именно в такой последовательности. Очень хотелось победы. Просто обычной рабочей победы на олимпийской трассе. Как репетиции. Ну и да — Малый хрустальный глобус в зачёте эстафет. Он мог быть у нас — и, по всей вероятности, единственным.

Не забил

Забойщик Цветков сразу же занял лидирующее положение. Хофер, Лессер, Беатрикс, Прима выступали забойщиками в своих сборных, так что компания у Цветкова была вполне серьёзная. Ближе к стрельбищу итальянец решил взвинтить темп, и поддерживать его не стали. Этот рывок аукнулся Хоферу сразу шестью промахами. Для сборной Италии всё было кончено. Цветков промазал лишь два раза, но стрелял довольно медленно и ушёл с рубежа спустя полминуты после лидирующего Лессера.



Казалось бы, ерунда, и на дистанции по ходу второго круга догонять очень легко. Как бы не так. Цветков уступал на каждой контрольной отсечке, а к стрельбищу умудрился даже на одну позицию назад откатиться. Зато на этот раз промах у россиянина был лишь один, но и в таком раскладе он уступал лидеру — американцу Бэйли — 45 секунд и шёл лишь на 17-м месте. Эстафету Гараничеву Цветков передал спустя минуту и 12 секунд после того, как на дистанцию убежал Бьорндален. Забойщик, то есть, не забил.

Начало прощания с медалями

Какие варианты были у Гараничева? Бежать со всех ног и молиться на стрельбе? Идти своим ходом и рассчитывать на ошибки соперников? Для начала Евгений проиграл лидеру две секунды, потом ещё одну. То есть, судя по всему, со всех ног он точно не бежал. Или так бежал. К подходу на рубеж он уступал Бьорндалену уже минуту и 20 секунд, зато стрелял идеально, тогда как норвежец ошибся дважды. Теперь Россия была 14-й, с отставанием 68 секунд.



Бьорндален, тем временем, показывал чудеса скорости и убегал буквально от всех. Кроме Гараничева. Он был единственным, кто выиграл у норвежца пару секунд, при этом Евгений прилично приблизился к третьему месту. Но ещё нужно было идеально отстрелять, а вот это у россиянина не получилось. Два промаха, два дополнительных патрона, и хотя после стрельбы Россия поднялась на 11-е место, до бронзы вновь было больше минуты. Наверное, с надеждами даже на медаль можно было начинать прощаться.

Призрак бронзы

Бабиков стартовал спустя 72 секунд после двух лидеров — Норвегии и Франции, и спустя 55 секунд после сборной Украины, располагавшейся на третьем месте. Вот и считайте сами, какие у него были шансы против Дестьё, Семакова и Ермундсхёуга. Украинца сразу съел австриец Эберхард, а молодой норвежец сумел зацепиться за француза. Бабиков держал скорость лидеров, но, опять-таки, нужно было стрелять чисто. Каждый промах, даже тот единственный, которых совершил Антон, убивали и без того призрачные надежды на медали. Россия вышла на восьмое место, но до бронзы всё равно оставалось больше 45 секунд.



К «стойке» Бабиков сохранил это отставание, попутно переместившись на шестое место. Норвежец там задрожал и настрелял на штрафной круг, туда же отправился швейцарец Финелло. Всё было в руках Бабикова, но он вновь отработал из шести. Теперь сборная России была пятой. Но снова в 50 секундах от третьего места, за которое боролись Украина и Норвегия. И не сдюжил Антон, пропустил вперёд себя немца и отстал от него почти на 10 секунд.

Малый, но дорогой

Нашему оставшемуся Антону — Шипулину — в пору было думать не о медалях, а о том, чтобы не отпустить от себя немца Пайффера. Лидер сборной, впрочем, сам отлично знал, о чём ему думать. Пять быстрых точных выстрелов вкупе с ошибками Пидручного и Пайффера — Россия уже четвёртая и 34 секунды до Л’Абе-Лунда.

Шипулин мог принести сборной России медаль. Мог. Два промаха австрийца и норвежца на «стойке» дали Антону великолепный шанс, но Антон тоже промазал два раза. И ведь даже после этого он уступал Л’Абе-Лунду всего 18 секунд, а если бы стрельба получилась чистой…



Фуркад принёс Франции уверенную победу, Ландертингер не подпустил к себе норвежца и сохранил Австрии серебро. Четвёртое место Шипулина принесло сборной России Малый хрустальный глобус. Малый, но дорогой, потому что других у нас не будет.