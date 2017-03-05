Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28976472/
5 марта 2017, 15:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Сразу сказал, что олимпийская трасса в Пхёнчхане — моя

Россиянин Антон Шипулин, завершивший эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане на четвёртой позиции, прокомментировал выступление команды и оценил трассу, на которой в 2018 году пройдёт Олимпиада.

Россиянин Антон <span class=error>Шипулин</span> завершивший эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане на четвёртой позиции прокомментировал выступление команды и оценил трассу на которой в 2018 году пройдёт Олимпиада. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы рады нашему маленькому глобусу. В целом неплохо и достаточно ровно выступали в эстафетах в течение всего сезона. Сегодня единственный день, когда остались без медали. Самое главное, что выиграли чемпионат мира. Этим четвёртым местом я не так расстроен, потому что уже конец сезона, тяжело и психологически, и физически. Будем настраиваться на следующий год.

Что касается второй стрельбы, то у меня был выбор: либо смириться с четвёртым местом, либо рискнуть и стрелять максимально быстро. Я выбрал второе, пошёл ва-банк, но не получилось. Однако, если бы опять был такой выбор, то я поступил бы также, потому что мириться с четвёртым местом не хотелось.

Я сразу сказал, что это моя трасса. Мне она очень нравится, рабочая трасса, есть много мест, где надо включаться. Я с тренером разговаривал, уже набросали некоторый тренировочный план на лето, чтобы подготовиться как раз к этой трассе. Дай бог, на Олимпиаде всё сложится, и удача нам улыбнётся», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»