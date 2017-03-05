«Мы рады нашему маленькому глобусу. В целом неплохо и достаточно ровно выступали в эстафетах в течение всего сезона. Сегодня единственный день, когда остались без медали. Самое главное, что выиграли чемпионат мира. Этим четвёртым местом я не так расстроен, потому что уже конец сезона, тяжело и психологически, и физически. Будем настраиваться на следующий год.



Что касается второй стрельбы, то у меня был выбор: либо смириться с четвёртым местом, либо рискнуть и стрелять максимально быстро. Я выбрал второе, пошёл ва-банк, но не получилось. Однако, если бы опять был такой выбор, то я поступил бы также, потому что мириться с четвёртым местом не хотелось.



Я сразу сказал, что это моя трасса. Мне она очень нравится, рабочая трасса, есть много мест, где надо включаться. Я с тренером разговаривал, уже набросали некоторый тренировочный план на лето, чтобы подготовиться как раз к этой трассе. Дай бог, на Олимпиаде всё сложится, и удача нам улыбнётся», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».