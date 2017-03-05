Хильдебранд: После стрельбы стоя оглянулась и поняла, что могу выиграть
Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд прокомментировала победу своей команды в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане.
«У нас сильная команда, но эстафеты — это особый вид соревнований. Поэтому мы ни в чём не были уверены. Когда я уехала с огневого рубежа после стрельбы стоя, оглянулась и увидела много незакрытых мишеней. Тогда я поняла, что могу выиграть», — приводит слова Хильдебранд официальный сайт IBU.
Второе место завоевала команда Норвегии, а замкнули тройку призёров чешки. Россиянки показали лишь 12-й результат.
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