Российские биатлонисты завоевали малый Хрустальный глобус в эстафетах

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В воскресенье российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и обеспечили себе победу в общем зачете в данной дисциплине.

Сборная России набрала 259 очков. Второе место заняли французы — 242 балла. Третьими стали немцы — 237.

Эстафета в Пхенчхане стала последней гонкой в данном виде программы в нынешнем сезоне Кубка мира.