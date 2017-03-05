Российские биатлонисты завоевали малый Хрустальный глобус в эстафетах
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 5 мар —
Р-Спорт. Мужская сборная России по биатлону победила в зачете Кубка мира в эстафетных гонках, завоевав малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.
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В воскресенье российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин заняли четвертое место в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и обеспечили себе победу в общем зачете в данной дисциплине.
Сборная России набрала 259 очков. Второе место заняли французы — 242 балла. Третьими стали немцы — 237.
Эстафета в Пхенчхане стала последней гонкой в данном виде программы в нынешнем сезоне Кубка мира.
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