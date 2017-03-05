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5 марта 2017, 16:04 | Биатлон | Чемпионат.com

Бабиков: Можно было выступить и лучше

Россиянин Антон Бабиков оценил своё выступление на третьем этапе эстафеты на Кубке мира в Пхёнхчане.

«Можно было и лучше выступить. С той позиции, в которой я оказался, было трудно вести борьбу с лидерами. Моя задача заключалась в том, чтобы обойти ближайших соперников, чтобы Антон Шипулин мог бороться за медали.

Мы не думали о том, где наши соперники по борьбе за “Малый хрустальный глобус” в зачёте эстафет, французы и немцы, а просто старались работать по максимуму и быть как можно выше», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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