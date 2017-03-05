Логинов: У меня всё ещё есть силы на предстоящие турниры

«Я рад, что могу показывать хорошие результаты. Безусловно, сложно оставаться на одном и том же уровне весь сезон, но я стараюсь делать всё, что от меня зависит. Трасса была очень быстрая, так что все были практически в одинаковых условиях. У меня всё ещё есть силы на предстоящие гонки, потому что после чемпионатов Европы и мира у меня был небольшой тренировочный лагерь, и сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова Логинова официальный сайт IBU.