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5 марта 2017, 16:05 | Биатлон | Чемпионат.com

Логинов: У меня всё ещё есть силы на предстоящие турниры

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Контиолахти.

«Я рад, что могу показывать хорошие результаты. Безусловно, сложно оставаться на одном и том же уровне весь сезон, но я стараюсь делать всё, что от меня зависит. Трасса была очень быстрая, так что все были практически в одинаковых условиях. У меня всё ещё есть силы на предстоящие гонки, потому что после чемпионатов Европы и мира у меня был небольшой тренировочный лагерь, и сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова Логинова официальный сайт IBU.
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